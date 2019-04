Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Focșaneanu, un puști de 12 ani, a reușit sa-i cucereasca pe cei patru jurați de la Romanii au talent, dar și publicul aflat in sala. Puștiul a dansat impecabil, dovedind ca are o flexibilitate ieșita din comun. "Acum ințeleg de ce sunt atat de multe fete in sala pentru tine. la urmatoarea…

- Mihai Petre, unul dintre cei patru jurați ai talent-show-ului „Romanii au talent (PRO TV) ne lasa sa-i cunoaștem și celalte laturi care-l compun ca om: ipostaza de tata, soț, prieten și artist. In locul lui Mihai a fost… Mihaela Radulescu. Crezi ca ți-a „ținut locul cu succes? Nu cred ca este vorba…

- Ludovic Flitner, un satmarean de 19 ani a obținut in aceasta seara (7 martie), trei de DA la emisiunea „Romanii au Talent” de la Pro TV. Acesta a interpretat o piesa de la Eminem. Cunoscut sub numele de scena Luizz Jackson, tanarul i-a cucerit pe Andra, Andi Moisescu și Florin Calinescu. Singurul care…

- O tanara din Ucaina a impresionat-o pe Andra la emisiunea Romanii au talent, de la Pro TV. O ucraineanca in varsta de 33 ani pe nume Alla a avut un spectacol de zile mari pe scena de la Romanii au talent. Ea a prezentat in fața celor patru jurați un spectacol de acrobație. Inzestrata cu un trup cu forme…

- "Marilyn Monroe" a venit la Romanii au talent și a luat 4 de DA. Este vorba despre o rusoaica plinuța care a facut un impresionant numar de acrobație la inalțime. Dylia este din Moscova și și-a incercat norocul la emisiunea Romanii au talent, de la postul de televiziune Romanii au talent. Cu un look…

- Vineri, 8 februarie, in prima ediție din sezonul #9suprem Romanii au talent, jurații vor fi uimiți de reprezentația remarcabila a unei concurente care l-a facut pe Andi Moisescu sa aclame numarul și pe Andra și Florin Calinescu sa se ridice in picioare. "Ești incredibila, neașteptata, ești unica. M-ai…