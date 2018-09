Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta, foc și para la inceput de an școlar. Liderul Pro Romania a precizat ca a avut interzis in școlile din Targu Jiu. Totul, datorita unei solicitari speciale venite din partea conducerii centrale a PSD. Fostul premier a scris in aceasta dimineața, pe pagina sa de socializare, ca este prima…

- Lacrimi și durere la Pungești, dupa ce trupul neinsuflețit al tanarului Marian Vlase, inecat la Costinești, a fost adus acasa. Mama baiatului nu iși poate reveni din șoc, mai ales ca a privit neputincioasa cum copilul ei este luat de valuri. Vezi galeria foto + 4 + 4 Femeia a povestit o ultima discuție…

- Unul dintre concurenții de la emisiunea Te cunosc de undeva iși dorește sa o imite pe Ozana Barabancea, cea care face parte din jurul emisiunii. Alin Gheorghișan, artist al Teatrului “Constantin Tanase” din București, pe care telespectatorii Antenei 1 il vor vedea, din 8 septembrie, de la ora 20.00,…

- Cea de-a doua ediție X Factor este și una a emoțiilor intense, caci cele mai impresionante povești ale concurenților se vor transforma in interpretari cu totul și cu totul speciale. Este și cazul Ralucai Raducanu, o tanara din Ploiești, absolventa a Universitații Naționale de Muzica din București, secția…

- O tanara din județul Teleorman a intrat la Medicina, la buget, insa este nevoita sa vanda legume in piața pentru a-și ajuta familia. O imagine a acesteia a ajuns virala pe internet. Lorena a fost admisa anul acesta la Medicina, la București. Ea vinde in piața pentru a-și ajuta parinții. Intr-o zi, o…

- Adrian Cioroianu, ambasadorul Romaniei la UNESCO, a vorbit joi seara la Festivalul de Film si Istorii Rasnov, in cadrul unei dezbateri despre patrimoniu, despre situatia dosarului Rosia Montana. El a subliniat ca in zona minelor romane "nu cred ca se va mai putea face vreodata exploatare miniera",…

- Mihaela Buzarnescu, dupa calificarea in ”optimi” la Openul Romaniei: ”Oamenii sa-mi ințeleaga ieșirile”. ”Mereu, primul tur este greu. Ma bucur ca lumea a venit la meci, vor fi și mai mulți, cand vor ieși de la serviciu. Sper s fie calmi, sa ne ințelega trairile, ieșirile mele. Incerc sa ma calmez și…

- Mihaela Buzarnescu – Petra Kvitova, in semifinalele turneului de la Birmingham 2018 (sambata, 15.30, Digisport 1). Mihaela s-a calificat in semifinale dupa ce a invins-o entuziasmant pe Elina Svitolina, scor 6-3, 6-2 . A fost a doua victorie consecutiva a romancei in fata jucatoarei din Ucraina, dupa…