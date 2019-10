Stiri pe aceeasi tema

- Despre schimbarea contractului de energie electrica sau gaze naturale se vorbește mult, și cel mai adesea oamenii iși imagineaza ca este vorba despre un proces greoi, cu multa harțogaraie, care costa, ori care va atrage diferite probleme, precum lipsa citirii contorului, sau ca nu se vor mai face interventii…

- Consumul abuziv de antibiotice clasice ne afecteaza sistemul imunitar și marește rezistența la antibiotice. Acest lucru ar putea fi daunator pe termen lung, in situația in care organismul chiar va avea nevoie de susținere pentru combaterea unui virus foarte puternic. Specialiștii ne recomanda sa nu…

- Un scafandru profesionist din Constanța a gasit in Marea Neagra o perla neagra, considerata ca fiind foarte rara. Aceasta este de dimensiunea unui bob de mazare și poate ajunge sa coste aproape 2.000 de dolari. Perla neagra a fost descoperita in aceasta vara de un scafandru, in timpul unui antrenament…

- Președintele Igor Dodon susține ca tariful pentru gazele naturale livrate de Rusia Republicii Moldova ar urma sa scada incepand cu luna octombrie cu 10-15 dolari la 1000 metri cubi, urmand ca de la 1 ianuarie prețul sa se micșoreze cu 40-50 de dolari, iar de la 1 aprilie, chiar cu inca 70 de dolari,…

- Gheorghe Dinca a fost dus marți seara din Arestul Central la sediul IGPR, unde s-a realizat o analiza a comportamentului sau. Pe de alta parte, anchetatorii ar putea cere in mod excepțional realizarea unui experiment, in care sa țina cont de toate datele furnizate de Gheorghe Dinca despre modul in…

- Antidotul la fenomenul crunt al traficului de persoane (un rau pur, perpetuat in contextul erodarii autoritații in spațiul public, al subminarii ideologice a valorilor morale și al refluxului severitații necesar punitive fața de criminalitate in numele mincinos al toleranței) nu poate fi legalizarea…

- ″Ma deranjeaza colegii cu chef de vorba, telefonul si pauzele de cafea, asa ca muncesc in medie, cu doua ore mai putin, zilnic.″⁣ Acestea sunt motivele invocate de angajatii lipsiti de randament. Potrivit unui studiu recent, deşi suntem fruntaşii Europei, la orele petrecute la…

- De un moment socant a avut parte o fetita care se afla in vizita in Parcul National Yellowstone din SUA. Fiind prea aproape de un bizon, animalul a luat-o la fuga inspre fetita si a aruncat-o efectiv in aer. Specialistii din Romania sustin ca oamenii nu trebuie sa se apropie la mai putin de 20 metri…