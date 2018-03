Alibaba isi dubleaza investitiile in Asia de sud-est!

Stiri pe aceeasi tema

- „Steagul roșu”, o zdreanța neaducatoare de bani in plus la portofelele truditorilor hușeni “Brigazile fruntașe obțin an de an intre 11.000-14.000 kg struguri la hectar. 5.328.000 de lei beneficii, cu peste 1.200.000 de lei peste prevederi”, scria „Flacara Iașului” din 9 martie 1967. Performanțele Podgoriei…

- De la inceputul saptamanii viitoare se dubleaza numarul politistilor examinatori, astfel ca programarea candidatilor pentru sustinerea probei practice a examenului pentru obtinerea permisului auto se va devansa.

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul Viorica Dancila a avut joi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegatia FMI in contextul evaluarii anuale cu privire la evolutia economica. La intalnire au mai participat vicepremierul Viorel Stefan si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…

- Investitiile in zona de tehnologie sunt printre cele mai importante, sustine fondatorul MedLife, Mihai Marcu, care spune ca va crea un fond de private equity in urmatorii ani pentru investitii in startup-uri inovatoare. Ce fel de afaceri il intereseaza pe antreprenor si ce trebuie sa stie cei care vor…

- Anunt de ultima ora: Pensiile se dubleaza, cati bani va primi un pensionar in fiecare luna Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a anuntat din nou majorarea graduala a punctului de pensie, acesta urmand sa creasca semnificativ pana in 2020. Potrivit primului ministru, punctul de pensie va ajunge la 1.775…

- Prezent la Congresul PSD din Romania, vicepresedintele PDM Vladimir Cebotari, fost ministru al Justutiei, a facut referire la Republica Moldova in cateva randuri in cadrul unui discurs de la evenimentul de sambata, 10 martie, insa a delimitat doar teritoriul dintre Prut si Nistru.

- Investitiile nete realizate in economia Romaniei au insumat anul trecut 77,96 miliarde lei, fiind in crestere cu 6,4%, comparativ cu anul 2016, a anuntat vineri Institutul National de Statistica (INS).”In anul 2017, comparativ cu anul 2016, investitiile nete realizate in economia nationala…

- In trimestrul IV 2017 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 28274,6 milioane lei fiind in creștere cu 13,5%, comparativ cu trimestrul IV 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In anul 2017 investitiile nete realizate in economia nationala…

- Proprietarii companiei Dedeman, Dragoș și Adrian Paval, prin societatea lor PIF Industrial, au lansat, marți, 6 martie, alaturi de alte trei firme – Mobexpert, Astra Rail Management GmbH și Casa de Insolvența Transilvania (CITR) – platforma de investiții ROCA. Investițiile sunt menite firmelor cu potențial,…

- „DUPA BUGET COANE”…. Pentru anul 2018 lista de investiții prinsa in bugetul local este „subțire”. Din cauza ca, salariile funcționarilor s-au marit și datoriile sunt mari, Barladul va avea mai puține investiții decat s-a vehiculat prin campaniile electorale. Astfel, pentru finalizarea lucrarilor…

- PRIAevents organizeaza conferinta PRIA IT&C and Intellectual Property Timisoara - eveniment complex, dedicat proprietatii intelectuale pentru sectorul IT&C, in 7 martie 2018, incepand cu ora 9:30, in Timisoara, la hotel Continental, sala Continental. Specialisti, manageri, lideri si reprezentanti…

- In tara noastra atat de frumoasa, relieful si clima ne-ar pune pe tava un numar impresionant de turisti. Oamenii care cauta peisajele romanesti sunt insa aproape alungati de infrastructura si serviciile slabe. De ce românii prefera să schieze şi să cheltuiască bani în…

- Specialiști, manageri, lideri si reprezentanți ai companiilor IT iși dau intalnire la conferința PRIA IT&C and Intellectual Property Timișoara, care va fi unul dintre cele mai mari evenimente de inovație, tehnologie digitala și protecție IT&C din regiune. Astfel va deveni cadrul ideal…

- Cel mai bogat om din China la ora actuala este CEO-ul "Facebook-ului chinezesc". Averea lui Ma Huateng, seful Tencent, a crescut de peste doua ori anul trecut, la 47 de miliarde de dolari, conform unui raport publicat in aceasta saptamana de firma de cercetare Hurun Report din Shanghai, care…

- Cu bugetele aproape goale din cauza majorarii salariilor, administrațiile locale din Ialomița au renunțat demult sa se mai gandeasca la investiții. Mulți edili au declarat ca 2018 va fi unul sarac pentru dezvoltarea localitaților in fruntea carora au fost aleși, iar cei care au mai gasit ceva bani pe…

- Despre investitorii straini incepem sa vorbim altfel. Investițiile straine de la noi scad, iar fara „euroii” sau dolarii de peste hotare economia naționala nu se simte prea bine. Pentru prima oara in istoria sa „postrevoluționara”, Banca Naționala a Romaniei a inclus in studiile facute asupra investițiilor…

- Angela Merkel a avertizat miercuri Beijingul sa nu conditioneze investitiile in Balcani de chestiuni politice, in momentul in care China este acuzata ca doreste sa isi extinda in acest fel influenta in Europa, scrie AFP.

- In ședința Consiliului Local din 16 februarie 2018 a fost aprobat Bugetul Municipiului Baia Mare pentru anul 2018. Consilierii locali au aprobat toate proiectele incluse in lista obiectivelor de investiții pentru 2018 de primarul Catalin Cherecheș pentru dezvoltarea municipiului. Va prezentam mai jos…

- Avertisment dur din partea americanilor, investitiile sunt la cel mai slab nivel din ultimii 12 ani. Potrivit acestora, pentru ca Romania sa depașeasca recordul negativ, una dintre masuri ar fi asigurarea de politici fiscale stabile care sa ofere predictibilitate și sa incurajeze investițiile…

- Retailerul Kaufland Romania vizeaza deschiderea a zece magazine noi si in modernizarea celor existente, a declarat Loredana Samoila, manager relatii publice in cadrul companiei. Investițiile in anul financiar 2018 – 2019 se cifreaza la 200 milioane euro.

- Fondurile suverane de investitii si-au marit de 4 ori investitiile in camine studentesti, intr-un pariu pe cresterea nivelului de trai al clasei mijlocii, din economiile in curs de dezvoltare, care isi vor trimite studentii sa studieze in strainatate, scrie Financial Times. Investitiile…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) reitereaza opinia sa expusa in comunicatul din 10.07.2017 referitoare la așa-zisele criptovalute, denumite „monede virtuale", și atenționeaza in continuare utilizatorii asupra riscurilor sporite de pierdere a sumelor investite in acestea.

- 'Cresterea economica nu este intotdeauna sinonima cu dezvoltarea. Economia romaneasca a crescut prin indatorare, fara a construi niciun nou kilometru de autostrada', spune analistul Cristian Paun. Miercuri urmeaza sa fie date publicitatii primele estimari privind evolutia Produsului Intern…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat anul trecut 4,586 miliarde de euro, fata de 4,517 miliarde de euro in 2016, informeaza BNR intr-un comunicat redat de Mediafax. Participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 3,822 ...

- Scopul acestei masuri este de a incuraja cooperarea dintre actorii din sectorul agro-alimentar spre a-si comercializa produsele prin lanturile scurte de aprovizionare, dar si imbunatatirea gradului de calitate al produselor agro-alimentare si sa ajute fermierii sa fie mai performanti si mai competitivi…

- Investitiile straine in Regiunea de Nord-Est sunt cele mai scazute din tara. In ultima perioada, oficialii Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, care asigura finantarile europene prin Programul Operational Regional in perioada 2014-2020, vin cu o prezentare unitara a zonei pentru a incerca…

- "Am salutat faptul ca Guvernul a tinut deficitul sub nivelul de referinta de 3% si acest lucru a dus la mentinerea ponderii datoriei publice in PIB sub 40%. Stiti ca un nivel critic la nivelul Uniunii Europene este de 60%, dar, pentru tari emergente ca Romania, se considera ca 40-45% este un nivel…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci aduce critici dure la adresa „celor care i-au inșelat pe cetațeni, in trei randuri numai in ultimul an, vanzand iluzii de o viața mai buna”, de creșteri salariale substanțiale și de majorari ale pensiilor, „cand, in realitate, toate programele scrise de Vilcov au dus la…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a facut public un raport referitor la investitiile la Curtile de Apel din tara. Concluzia, vazand procentele alocate judetelor, este aceea ca Prahova beneficiaza de cea mai importanta alocare. Vorbim de fonduri pentru finalizarea lucrarilor la Palatul de Justitie…

- Aproape 82 milioane lei se gandeste municipalitatea bistriteana sa aloce din bugetul local, investitiilor. Insa parte din acesti bani se duc, ca de obicei, pe hartii, si mai putin pe investitii concrete. Parte insa din aceste investitii inghit sume nejustificat de mari, care ar putea fi folosite pentru…

- O parte din bani vor fi platiti pentru achizitia unei participatii la compania de stat Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, dar si pentru a plati partea Transgaz din achizitia a 66% din DESFA, operatorul retelei de distributie a gazelor naturale din Grecia. O alta parte din investitii sunt destinate…

- Atacuri fara precedent la adresa Buletin de Carei si a administratorului acestuia dupa consemnarea realitatilor din administratia careiana. Nu a fost pe placul administratiei Kovacs-Keizer nici publicarea pagubelor de peste 5,77 milioane RON constatate de Camera de conturi la Primaria Carei, nici taierile…

- „Am convocat aceasta conferința de presa anume dupa votul din ședința de consiliu pentru ca, pe temele tratate neserios in acest demers lipsit de sens al PSD, cetațenii merita sa cunoasca situația reala. O voi prezenta cu date concrete, nu cu vorbarie goala cum a facut PSD”, a declarat azi, in cadrul…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a inaugurat marti, la Zalau, la Sectia de tineri si adulti a Bibliotecii Judetene Salaj, Raftul American - American Shelf, prilej cu care s-a declarat impresionat de investitiile pe care comunitatile din Romania le fac in bibliotecile publice. Raftul…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, a declarat, luni, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur…

- „Consilierii PSD au votat impotriva bugetelor, la comanda politica, fara sa poata sa iși justifice votul. Nu a fost suficient ca prin decizia Guvernului PSD și a parlamentarilor acestui partid Aradul a pierdut 45 de milioane de euro, reprezentanții acestui partid au incercat sa blocheze și procedural…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi seara, un avertisment catre noul Guvern condus de Viorica Dancila. Șeful statului a aratat intr-un discurs susținut in fața oamenilor de afaceri din Germania ca viitorul Guvern trebuie sa ințeleaga cat de important este sa nu pericliteze, prin politici imprudente…

- NicoletaDumitrescu Pentru a face dovada ca in ultimii ani au fost alocate sume importante de bani in modernizarea instalatiilor, dar mai ales in retehnologizarea aparaturii, in scopul reducerii emisiilor poluante, conducerea Petrotel Lukoil Ploiesti a organizat, recent, pentru reprezentantii presei…

- Miele, producator de echipamente electrocasnice premium, a incheiat anul 2017 cu o crestere de peste 6 milioane de lei a cifrei de afaceri pe plan local. Investitiile in noul magazin din Constanta si primul Miele Shop in Shop din Capitala, alaturi de tehnologiile aduse pe piata din Romania, au dus…

- Posibila majorare cu 85% a pretului rovinietei a facut valuri si in mediul politic. Sergiu Bilcea, presedintele Organizatiei Municipale PNL Arad, a declarat: „Daca tot se schimba Guvernul, poate ar fi cazul sa fie retras acest proiect, care propune un procent aberant de majorare a taxei pe drum,…

- Investitiile globale in energiile regenerabile au urcat anul trecut cu 3%, pana la 333,5 miliarde de dolari, dar sub nivelul record de 360 miliarde de dolari in 2015, arata un studiu publicat marti de analistii de la Bloomberg New Energy Finance (BNEF), transmite Reuters.

- „Si pana la urma pe ce se bazeaza aceasta crestere economica, domnule, de unde vine?” Intrebarea oamenilor la auzul unei cresteri economice de 7% pe primele noua luni ale anului 2017, mai mare decat in China, este fireasca ♦ Neincrederea cu privire la aceasta evolutie vine mai ales in conditiile…

- Nicoleta Dumitrescu Municipalitatea ploiesteana a stabilit prioritatile in ceea ce priveste investitiile ce se vor derula in acest an. Iar acestea vizeaza, in principal, lucrari in infrastructura rutiera, dar si constructia de locuinte, in unele cazuri fiind vorba despre proiecte demarate cu ani in…

- Investițiile in agricultura Moldovei, in anul 2017, au crescut cu 30% fața de 2016 și au atins valoarea de 1,5 miliarde de lei. Aceste date au fost prezentate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Protecției Mediului, citat de NOI.md. Potrivit datelor Ministerului, s-a majorat și numarul…

- Bursa poate transforma un om in milionar, dar cateodata te poate lasa fara bani in doar cateva ore. Criptomonedele te pot imbogati in cateva ore sau in cativa ani, dar niciodata nu stii cand sa vinzi. Proprietatile imobiliare s-au dovedit a fi cea mai sigura investitie situata intre acestea doua,…

- Politica autoritara și restrangerea statului de drept reprezinta o problema tot mai mare pentru companiile germane interesate sa investeasca in strainatate, arata un studiu citat de publicatia Die Welt. „Investițiile companiilor straine reprezinta humusul, in care, in ultimii ani, au crescut perfect…

- In ianuarie 2016 gigantul online chinez Alibaba, prin intermediul diviziei de plati Ant Financial, anunta ca va prelua cunoscuta companie americana de transfer de bani MoneyGram. Acum, cele doua companii au anuntat ca tranzactia nu se va mai produce, dupa ce a fost blocata in SUA de autoritatile care…

- Ca de fiecare data, in preajma sfarșitului de an administrația lugojeana se pregatește sa-și faca un bilanț al activitații desfașurate in cadrul programului de investiții publice. „Anul 2017 a insemnat pentru noi ca administrație un pas inainte in ceea ce privește atingerea principalului obiectiv pe…

- Numarul firmelor cu capital românesc cât si strain înfiintate în acest an a crescut în acest an, la fel ca si investitiile, dar o evolutie similara au avut si insolventele si dizolvarile, conform datelor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Numarul firmelor,…

- Vesti bune vin de aceasta data de la Comisia Europeana! Institutia a notificat oficial Romania in ceea ce privește ridicarea condiționalitații tematice ex-ante privind transporturile (7.1 - Drumuri, 7.2 – Cai ferate și 7.3 – Alte tipuri de transport), potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii,…