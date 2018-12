Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Alibaba, Jack Ma, a postat pe Facebook imagini dintr-unul dintre depozitele retailerului pe care il conduce, dupa Ziua Celibatarilor. Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a inregistrat vanzari record de aproximativ 69 de miliarde de yuani (9,92 miliarde…

- Vanzari record de Black Friday chinezesc, cunoscut in China sub numele de Ziua Celibatarilor. In doar o ora, cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group, a vandut produse in valoare de aproape 10 miliarde de dolari. Cel mai mare eveniment de cumparaturi online din lume a debutat spectaculos.…

- Gigantul american Visteon, producator de componente electronice pentru industria auto, cu incasari anul trecut de 3,1 miliarde dolari și avand in portofoliul de clienți nume precum Ford, Renault, Nissan, Mazda, BMW, GM, Honda, PSA, JLR, VW, Daimler, a intrat in Romania cu o sucursala proprie. Compania…

- Retailerul Hennes & Mauritz (H&M) a achizitionat o participatie in Klarna - firma suedeza din domeniul tehnologiei financiare (fintech) - pentru a-si majora vanzarile online, a anuntat luni publicatia Financial Times citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters. Al…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair se pregateste vineri pentru o noua greva a personalului navigant si a pilotilor, care solicita conditii mai bune de lucru, actiune care va afecta planurile de calatorie a peste 40.000 de persoane, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Cea mai mare…

- Primavara acestui an nu a fost cea mai buna pentru chinezii de la ZTE, care in urma unei acțiuni de executare din partea Departamentului de Comerț a SUA a primit interzis la vanzare pentru toți partenerii. Compania a pus in așteptare toate proiectele la care lucra pana cand ar putea incheia o ințelegere…

- Cofondatorul companiei de e-commerce Alibaba Group Holding Ltd., Jack Ma, a anuntat luni ca retragerea sa de la conducere va avea loc peste 12 luni, urmand ca actualul director executiv al companiei Daniel Zhang, sa devina presedinte, relateaza Reuters si The Economic Times.