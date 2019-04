Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al Ucrainei ar putea recastiga controlul asupra estului separatist al tarii in cateva luni si ar putea avea parte de gaz ieftin si investitii majore de la rusi, daca va incheia un acord cu Moscova, a declarat cel mai apropiat aliat al Kremlinului in Ucraina, potrivit Reuters.

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenlo, a venit pe stadionul olimpic din Kiev, unde îi propusese rivalului sau din turul doi al alegerilor prezidențiale, actorului de comedie Volodimir Zelenski, sa se confrunte într-o dezbatere electorala. Dar, așa cum anunțase în ajun,…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, este intotdeauna deschis dialogului, a afirmat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentand astfel declaratiile candidatului in alegerile prezidentiale din Ucraina, actorul de comedie Vladimir Zelenski, care si-a exprimat dorinta…

- Bine pozitionat pentru a deveni urmatorul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski se lupta sa risipeasca un zvon: un oligarh controversat ar fi principalul sau sprijin. Este vorba despre o alegere care valoareaza câteva miliarde de dolari. Daca actorul Volodimir Zelenski va câstigat…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Moscova este pregatita sa explice oricarui ucrainean ca nu ocupa niciun teritoriu din Ucraina, dupa ce candidatul prezidențial ucrainean Vladimir Zelenski a afirmat ca intenționeaza sa solicite Rusiei sa inapoieze teritoriile ocupate,…

- Succesul electoral al actorului ucrainean de comedie Volodimir Zelenski, care s-a calificat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale cu 30, 2% din voturi, este observat cu o anumita bunavoința de catre ruși, mai ales ca acesta a apelat la dialog cu Moscova. Kremlinul s-a pronunțat luni împotriva…

- "In realitatile geopolitice moderne, anticipam amenintari militare in trei din cele patru directii geografice - nord, est si sud. Partea rusa incheie (in prezent) completeaza completarea la frontierele Ucrainei a "unitatilor ofensive", care impreuna cu unitatile de operatiuni speciale - conform strategilor…

- Hackeri controlați cel mai probabil de Rusia și-au intensificat eforturile de a perturba alegerile prezidențiale care vor avea loc în Ucraina în luna martie, susține Serghei Demdiuk, șeful Serviciului ucrainean de Protecție Informatica. Demediuk a precizat, într-un…