- Sylvie Goulard a fost aleasa de presedintele francez Emmanuel Macron pentru a ocupa postul Frantei in Comisia Europeana, care isi va incepe mandatul pe 1 noiembrie. Ea va trebui insa sa treaca de audierea din Parlamentul European pentru a obtine acest post. Desemnarea a provocat o oarecare impotrivire,…

- FC Barcelona (Spania), Borussia Dortmund (Germania), Inter Milano (Italia) si Slavia Praga (Cehia) sunt adversare in Grupa F a Ligii Campionilor la fotbal, a decis tragerea la sorti organizata joi la Monaco. Slavia Praga, echipa lui Nicolae Stanciu si Alexandru Baluta, a trecut de campioana…

- Compozitorul de muzica electronica Fred Rister, cunoscut pentru colaborarea cu DJ-ul francez David Guetta, a murit la varsta de 58 de ani. Fred Rister fusese diagnosticat cu mai multe cancere și orpise tratamentele in 2017. Compozitorul a incetat din viața la spitalul Tourcoing, din apropiere de Lille,…

- Directorul general al Fondului Monetar International, Christine Lagarde, isi va depune marti demisia, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In 3 iulie, boardul executiv al FMI a anuntat ca David Lipton, prim-adjunctul directorului general al Fondului,…

- 'Exista un anume numar de ambiguitati, in special in ceea ce priveste pozitia lui Trump cu privire la Brexit si la faptul ca el sustine promovarea unui Brexit dur', subliniaza Macron intr-un interviu in limba engleza acordat revistei New Yorker. 'Cred ca el trebuie sa-si clarifice pozitia…

- BRUXELLES, 21 iunie - Sputnik, Daniela Porovaț. Negocierile pentru funcțiile de top al Europei nu au nimic democratic. © AP Photo / Thomas FreyMatteo Salvini se cearta cu Bruxelles-ul ca sa salveze banii Italiei Cetațenii europeni și-au jucat rolul la alegerile de la finele lunii mai, iar…

- Franța U21 a caștigat meciul cu Anglia U21, 2-1, dar l-a pierdut pe Jonathan Bamba, victima unui atac de o agresivitate extrema. Mijlocașul stanga de 23 de ani a fost transportat la un spital din Cesena și se pare ca nu va mai juca la EURO. Primul meci la Euro U21, minutul 62, și francezul Jonathan…