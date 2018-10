Stiri pe aceeasi tema

- Membri europeni ai NATO au indemnat joi Statele Unite ca mai degraba sa incerce sa determine Moscova sa revina la respectarea Tratatului INF decat sa se retraga din el, pentru a evita o scindare a Aliantei Nord-Atlantice, de care Rusia ar putea profita, au declarat diplomati pentru Reuters, infomreaza…

- Germania va cauta ajutorul NATO pentru menținerea tratatului INF dintre Rusia și Statele Unite cu privire la armele nucleare și este pregatita sa ia masuri pentru a forța Moscova sa respecte pactul, a declarat marți ministrul german de Externe Heiko Maas, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Statele Unite se vor retrage unilateral din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) semnat cu Rusia, a anuntat presedintele american, acuzand Moscova ca l-a incalcat ”ani de-a randul”. Tratatul INF privind armele nucleare cu raza intermediara de actiune a fost semnat in 1987 de catre Ronald…

- Presedintele rus Vladimir Putin va cauta sa obtina o explicatie in legatura cu intentia Washingtonului de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF) atunci cand se va intalni la Moscova, saptamana viitoare, cu consilierul pe probleme de securitate nationala…

- Statele Unite ale Americii au lasat sa se inteleaga joi ca s-ar putea retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), datand din perioada Razboiului Rece, daca Rusia va continua sa 'incalce' acest acord vechi de 30 de ani, relateaza France Presse preluata de Agerpres. Administratia…

- Statele Unite ale Americii au lasat sa se inteleaga joi ca s-ar putea retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), datand din perioada Razboiului Rece, daca Rusia va continua sa 'incalce' acest acord vechi de 30 de ani, relateaza France Presse. Administratia americana denunta de…

- Armata ucraineana a lansat astazi exercitii militare comune cu Statele Unite si cu alte 9 tari membre ale NATO, pe fondul tensiunilor persistente cu Moscova, care va organiza saptamana viitoare propriile sale manevre, cele mai ample dupa prabusirea URSS. Manevrele au loc in vestul Ucrainei pana in 15…

- Teoria „kompromatului“ in cazul relatiei Trump - Rusia revine in actualitate. Un fost general KGB susține, citat intr-o carte aparuta marti in Statele Unite, ca rușii ar deține o inregistrare video absolut compromitatoare cu președintele american, datand inca de pe vremea Uniunii Sovietice. Astfel,…