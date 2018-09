Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca mai multi aliati apropiati ai Statelor Unite l-au sunat pentru a-si exprima ingrijorarea cu privire la decizia sa de a declasifica o multime de documente referitoare la primele zile ale acnehetei politiei federale (FBI) cu privire la Rusia, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat Departamentului Justitiei sa declasifice imediat informatii dintr-o ancheta privind amestecul Rusiei in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite.

- Președintele american Donald Trump a declasificat luni un dosar legate de primele zile ale anchetei FBI privind ingerintele Rusiei in alegerile din 2016, inclusiv porțiuni ale unui mandat secret de supraveghere și mesaje text ale fostului director al FBI, James Comey, relateaza The Associated Press…

- Cel de-al treilea Summit al Initiativei celor Trei Mari, gazduit de presedintele Klaus Iohannis, a inceput luni la Bucuresti cu prima editie a Forumului de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari, la care participa companii si oficiali guvernamentali din statele partenere in cadrul Initiativei, din celelalte…

- Presedintele american Donald Trump a pus din nou sub semnul intrebarii angajamentul Statelor Unite de a apara state-membre NATO de mici dimensiuni, in contextul Articolului 5 al Cartei Aliantei Nord-Atlantice, relateaza CNN si Politico.

