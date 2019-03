Stiri pe aceeasi tema

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan a fost condamnata de aliati ai SUA din regiunea Golfului, precum si de inamicul regional Iran, relateaza marti Reuters. Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar si Kuweit au criticat…

- Fortele Defensive ale Israelului (IDF) au informat ca biroul liderului politic al Hamas si sediul serviciilor secrete militare ale gruparii se afla printre tinte. Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza a informat ca sapte persoane au fost ranite in atac. IDF a dat vina pe Hamas, gruparea care…

- Gianni Infantino, președintele FIFA, a declarat ca analizeaza posibilitatea cresterii numarului echipelor participante la Cupa Mondiala din 2022, de la 32 la 48. ACTUALIZARE. Consiliul Federatiei internationale de fotbal ( FIFA), intrunit la Miami, a facut vineri un nou pas catre o formula de 48 echipe…

- ​Suporterii reprezentativei Emiratelor Arabe Unite au aruncat cu sticle de plastic, pahare, cutii si alte obiecte în jucatorii Qatarului, în meciul din semifinalele Cupei Asiei pe Natiuni. Când au terminat obiectele avute în mâna, fanii si-au aruncat încaltamintea,…

- Nationala de fotbal a Coreei de Sud a obtinut o calificare dificila in sferturile de finala ale Cupei Asiei, avand nevoie de prelungiri pentru a trece marti de Bahrain cu scorul de 2-1, la Dubai. Coreea de Sud, antrenata de portughezul Paulo Bento, a marcat prin Hwang Hee-chan (minutul…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, va intreprinde - incepand de marti - un turneu in aproape zece tari din Orientul Mijlociu in decurs de o saptamana pentru a evoca in special retragerea americana din Siria, conflictul din Yemen si eforturile vizand contracararea Iranului, conform AFP si Reuters.…