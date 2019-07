Alianţa Vestului scoate bani din buzunarul clujenilor. Cât plătesc cetăţenii "Nu sunt un sustinator al proiectului Aliantei Vestului si nu pentru ca uneste patru primarii PNL, ci datorita faptului ca, in an Centenar, a adus anumite idei care pot conduce catre federalizare. AVE este un proiect politic dar, din punct de vedere tehnic, in exercitiul financiar 2014-2020 aceasta alianta nu poate accesa fonduri structurale si nici investitii europene. Obiectivele aliantei sunt foarte generale, iar cele de infrastructura nu cred ca Primaria Cluj-Napoca le poate influenta intr-un alt judet din Romania. Avand in vedere ca AVE nu are un obiect de activitate in orizontul de timp… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Monitorul de Cluj a aratat luni ca pe clujeni îi va costa 165.000 de euro pe an pentru a face parte din Alianța Vestului. Contribuția participarii municipiului Cluj-Napoca la constituirea patriomoniului inițial al Asociației este în valoare de 20.000 de lei (atât vor achita și Oradea,…

- Peste 25.000 de romani merg anul acesta in vacanta in Turcia, cu zboruri charter sau cu transport individual, numarul curselor charter saptamanale din oferta touroperatorului Paralela 45 crescand la 19 de la 12, anul trecut. Charterele spre Antalya, principala destinatie de vacanta, sunt operate…

- Reprezentantii a patru Camere de Comert si Industrie din Ungaria si tot atatea din Romania au semnat, la Debretin, un parteneriat pentru... The post Parteneriat pentru un tren de mare viteza pe ruta Debrecen – Oradea – Bekescsaba – Arad – Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Acordul prevede, printre altele, construirea unei cai ferate de mare viteza intre orașele amintite. La eveniment a fost prezent si Janos Lazar, insarcinat al Guvernului ungar si parlamentar al judetului Csongrad, care a subliniat ca in relatiile dintre Ungaria si Romania, cele doua…

- In orasul maghiar Debrecen s-a semnat, miercuri, un acord de parteneriat dintre patru Camere de comert si industrie din Ungaria (Hajdu-Bihar, Csongrad, Szabolcs-Szatmar-Bereg si Bekes) si patru Camere de comert si industrie din Romania (Timis, Arad, Bihor si Satu Mare).

- Peste 25.000 de romani merg anul acesta in vacanta in Turcia, cu zboruri charter sau cu transport individual, numarul curselor charter saptamanale din oferta turoperatorului Paralela 45 crescand la 19 de la 12, anul trecut. Charterele spre Antalya, principala destinatie de vacanta, sunt operate…

- Joi, 30 mai 2019, Ștafeta Ciclista SM ajunge in Alba Iulia. Incepand cu ora 17:00, in Piața Cetații, albaiulienii sunt așteptați sa fie alaturi de cei care sufera de scleroza multipla. In cadrul evenimentului, va fi prezentat și noul automobil donat de compania Star Assembly, din Sebeș, special dotat…

- De la an la an Liga 1 s-a diluat, dupa ce, rand pe rand, echipele de tradiție au retrogradat, au intrat in insolvența sau in faliment. Locul lor a fost luat de formații fara tradiție și fara spectatori. Dumitru Dragomir, 72 de ani, s-a aratat revoltat de faptul ca, in acest moment, Liga 1 arata ca o…