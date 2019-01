Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Vestului este un demers strict politic al primarilor din Cluj-Napoca, Timisoara, Oradea si Arad pentru a crea presiune si a se impune in lupta interna din PNL si o modalitate pentru a avea forta de a-si negocia candidati pentru alegerile europarlamenatre, spune presedintele PSD Cluj.

- Oficialul european precizeaza ca este important de știut ca fiecare dintre orașele care au constituit aceasta Alianța are la dispoziție bani in cadrul Programului Operațional Regional, mai precis in cadrul axelor actuale privind dezvoltarea urbana.Totodata, spune Corina Cretu, prin Articolul…

- Alianța Vestului, un parteneriat intre Timisoara, Cluj-Napoca, Arad si Oradea prin care se dorește atragerea fonduri europene direct de la Bruxelles, poate fi interesanta și pentru Sibiu, a declarat primarul orașului, Astrid Fodor.VIDEO SCANDAL MONSTRU cu Grigore Leșe, pe scena din satul natal:…

- Aderarea Sibiului la Alianta Vestului, lansata de primarii din Timisoara, Cluj-Napoca, Arad si Oradea, ar fi oportuna daca Alianta accepta extinderea ariei obiectivelor si pentru regiunea centru, declara primarul Astrid Fodor.

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, anunța ca va susține Alianța Vestului inițiata de primarii din Timișoara, Cluj-Napoca, Arad și Oradea.”Aceasta sudura a unor orașe importante din Romania este, dincolo de nevoia de a consolida dezvoltarea comuna, raspunsul politic catre un guvern care inca vrea…

- Alianța Vestului, un parteneriat intre Timisoara, Cluj-Napoca, Arad si Oradea prin care se dorește atragerea fonduri europene direct de la Bruxelles ... The post Inca un oraș din Transilvania ar putea intra in Alianța Vestului appeared first on Renasterea banateana .

- "Eu cred ca mai degraba dorinta lor este dubla (a primarilor din aceasta alianta - n.r.). Pe de o parte, de a realiza niste proiecte concrete de colaborare, ceea ce eu cred ca este laudabil avand in vedere ca sunt patru municipii mari, situate intr-o regiune din care fiecare se considera ca face…

- Deva vrea sa adere la „Alianta Vestului”, a anuntat primarul Florin Oancea, care a purtat discutii in acest sens cu primarul municipiului Oradea. Saptamana viitoare, Ilie Bolojan merge la Deva pentru discutii concrete cu privire la modul in care Deva se poate alatura structurii. Timisoara, Arad, Oradea…