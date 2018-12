Alianța Vestului. Ponta: Dacă suntem sinceri, vom recunoaște că... „Alianța Vestului, semnata recent de primarii din Oradea, Cluj, Timișoara și Arad, reprezinta un eveniment politic și instituțional important și complex / inainte sa imi formez o opinie pe acest subiect am citit documentul adoptat, declarațiile celor implicați și analizele facute de specialiști. In acest moment pot sa formulez cateva concluzii bazate pe date și analize: 1. Obiectivele enunțate in declarația facuta publica sunt exclusiv pozitive: infrastructura, dezvoltare, tehnologie , servicii de sanatate și educație, strategie instituționala moderna, șamd / toate orașele din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 11 noiembrie 2018, s-a incheiat la Constanța International Competition Festival for Young Pianists, o ediție de succes, o sarbatoare a frumosului, a armoniei, care s-a bucurat de participarea a 33 de tineri artiști. Concurenții din București, Timișoara, Cluj, Iași, Botoșani, Bacau, Craiova,…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2018 UMFST TG. MURES : Peste 8.400 de candidati s-au inscris la examenul de intrare in Rezidentiat, care va avea loc duminica, anul acesta fiind scoase la concurs, in toata tara, 5.415 locuri si posturi. Dintre acestea, 4.730 de locuri/posturi sunt pentru medicina, 406…

- Constantin Mudava s-a nascut in localitatea Ghirdoveni din Dambovița, dar traia la Campina, in Prahova. "Sunt Fenomenul Vindecator pentru tot felul de boli. M-am nascut și am crescut cu acest fenomen vindecator benefic pentru oameni. La varsta de 5 ani l-am descoperit și practicat pe bunica…

- Banca Transilvania da startul înscrierilor în programul de stagii de practica remunerate ”Fa primul pas spre o cariera de succes”, în 11 centre universitare. Acesta este dedicat studenților si masteranzilor care urmeaza profilul economic si IT. Obiectivul…

- Pelicula Moromeții 2 va ajunge pe marile ecrane din Romania din 16 noiembrie, insa echipa filmului va porni intr-o caravana prin țara inca de la finalul lunii octombrie. Turneul de promovare organizat de distribuitorul Transilvania Film iși propune sa ajunga in peste 50 de orașe, in special in cele…

- Poșta Romana: Romanii pot face plati cu cardul in 50 de oficii postale Foto: Arhiva. Românii pot face plati cu cardul în 50 de oficii postale - anunta Posta Româna. Acestea sunt deschise în Bucuresti, Sibiu, Iasi, Timisoara, Cluj- Napoca, Craiova, Brasov, Constanta,…

- Paul Surugiu-Fuego ne-a surprins toamna aceasta cu o mulțime de proiecte noi, care de care mai spectaculoase și mai pline de frumos. Principala mișcare este prezența sa in calitate de gazda, maestru de ceremonia la TVR, in noul sau show de divertisment, o emisiune eveniment, o gala a valorilor – “DRAG…

- 26 septembrie 2018, Oradea: MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, inaugureaza prima hyperclinica din Oradea, care pune la dispoziția oradenilor servicii integrate de ambulator, imagistica și analize de laborator, toate sub același acoperiș. Hyperclinica…