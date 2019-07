Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare clujean va plati cate 0,50 de euro anual pentru Alianta Vestului (AVE), iar banii adunati, circa 162.000 de euro, vor fi folositi pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a aparatului tehnic, confom unei hotarari adoptate joi de Consiliul Local Cluj-Napoca, transmite Agerpres. Pe langa…

- "Nu sunt un sustinator al proiectului Aliantei Vestului si nu pentru ca uneste patru primarii PNL, ci datorita faptului ca, in an Centenar, a adus anumite idei care pot conduce catre federalizare. AVE este un proiect politic dar, din punct de vedere tehnic, in exercitiul financiar 2014-2020 aceasta…

- Introdus anul trecut de Primaria Cluj-Napoca, primul "functionar public virtual" din Romania, pe numele sau Antonia, va trece in etapa de holograma, dupa ce si-a dovedit din plin eficienta, ajutand 24 de ore din 24 cetatenii in rezolvarea problemelor pe care le au cu municipalitatea. Proiectul "Antonia"…

- Antonia, primul „funcționar public virtual” din Romania, dezvoltat de Primaria Cluj-Napoca, trece in etapa de holograma, in cadrul unui proiect care costa 3,4 milioane de lei. Acum, Antonia proceseaza peste 90 de tipuri de cereri, potrivit mediafax.Viceprimarul Dan Tarcea a declarat, marți,…

- Șerban Baleanu, un pasionat al istoriei locale și autorul mai multor carți despre istoria Campinei, vorbește de mai multa vreme despre punerea in valoare a zestrei de cladiri reprezentative pentru localitate. Soluția este foarte simpla - montarea unor placuțe informative pe o serie de cladiri, astfel…

- Traian Basescu susține ca summitul de la Sibiu a fost un succes pentru Romania, din punct de vedere organizatori, insa, din perspectiva mesajului a fost un eșec.Summitul s-a incheiat cu un mesaj care nu corespunde asteptarilor politice dupa Brexit. Din punct de vedere al Romaniei, a fost un succes,…

- Cateva dintre intervențiile estetice la care apeleaza vedetele pentru a-și sculpta fețele sunt bichectomia, lipoaspirația și injectarea cu botox și acid hialuronic. Cațiva medici specialiști au explicat in ce constau acestea și cat costa in Romania.

- LPF a cedat drepturile de televizare a meciurilor din Liga I in urmatoarele cinci sezoane, incepand din 2019/2020, firmei eAd pentru suma de 28 de milioane de euro pe an, la fel ca in contractul in vigoare, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, presedintele ligii, Gino Iorgulescu, informeaza…