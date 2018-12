Edilii Gheorghe Falca (Arad), Emil Boc (Cluj Napoca), Ilie Bolojan (Oradea) si Nicolae Robu (Timisoara) au semnat, in weekend, documentul de fundamentare a acestei asocieri, care se va numi „Alianta Vestului" (AVE), si va avea ca scop dezvoltarea unor proiecte comune, printre obiective regasindu-se accelerarea realizarii proiectelor de autostrazi Transilvania, Via Carpathia, Timisoara-Belgrad, dezvoltarea unei conexiuni de trenuri de mare viteza intre cele patru orase, dezvoltarea unei retele de transport public interregional si intraregional, cresterea mobilitatii ecologice in zona metropolitana…