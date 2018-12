Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca este foarte bine daca orasele constituite in Alianta Vestului vor sa dezvolte proiecte in parteneriat, dar a respins ideea ca Guvernul nu sprijina primarii. "Intotdeauna am mers pe principiul ca trebuie sa sprijinim comunitatile locale, dar in…

- "Eu cred ca mai degraba dorinta lor este dubla (a primarilor din aceasta alianta - n.r.). Pe de o parte, de a realiza niste proiecte concrete de colaborare, ceea ce eu cred ca este laudabil avand in vedere ca sunt patru municipii mari, situate intr-o regiune din care fiecare se considera ca face…

- Premierul Viorica Dancila și prim-ministrul statului Qatar, șeicul Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, au semnat trei documente pentru extinderea cooperarii bilaterale in domeniile agriculturii, turismului și al cooperarii intre Institutele Diplomatice, informeaza Guvernul."Cei doi inalți…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, miercuri, in debutul ședinței de Guvern, ca Executivul va stabili modul de acordare a unui sprijin financiar in cuantum anual de 47,7 milioane euro pentru sectorul vitivinicol.„Avem o veste buna pentru agricultorii din domeniul vitivinicol. Stabilim modul…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit marti, la Parlament, despre nevoia de a avea un consens intre partide inainte de preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, asa cum au cazut de acord Klaus Iohannis si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu. Intrebata de jurnalisti daca are vreun mesaj pentru…

- Premierul Viorica Dancila, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-au intalnit marti, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor, carora le-a fost prezentat proiectul de hotarare de Guvern privind cresterea salariului minim brut…

- Premierul Viorica Dancila a facut, astazi, primele declarații privind rezultatul referendumului pentru redefinirea familiei in Constituție. Dancila a vorbit despre acest subiect la inceputul ședinței de guvern de astazi."Guvernul a facut toate demersurile pentru organizarea acestul referendum,…