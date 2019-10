​Alianța USR-PLUS transmite că va desemna candidații comuni la locale după alegerile prezidențiale USR-PLUS își va desemna candidații comuni pentru alegerile locale dupa prezidențiale, a decis alianța, duminica, în cadrul primei ședințe comune a Birourilor Naționale USR și PLUS. Pâna la alegerile prezidențiale, fiecare partid va desemna candidați proprii.



&"Astazi a avut loc prima ședința comuna a birourilor naționale USR și PLUS, care formeaza o alianța electorala și politica pentru alegerile viitoare. (...) Cele doua partide au discutat și despre moțiunea de cenzura și au reiterat ca vor avea o poziție comuna. În opinia liderilor USR și PLUS moțiunea reprezinta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

