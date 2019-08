Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane si numerosi activisti civici - membri ai Coalitiei nationale "Viata fara violenta in familie' - au participat duminica la o actiune publica in fata Ambasadei Romaniei din Chisinau, in semn de solidaritate cu victimele tragediei de la Caracal, informeaza Televiziunea publica de…

- Federatia Elevilor din Romania solicita Guvernului sa ia masuri de urgenta pentru remedierea situatiei transportului, avand in vedere tragedia petrecuta la Caracal, precizand ca elevii din mediul rural din Romania sunt nevoiti sa calatoreasca la ocazie, iar prin Ordonanta de urgenta a Guvernului…

- Statul roman poate avea o evidenta clara a tuturor cantitatilor de metale pretioase care parasesc sau intra in tara in urma adoptarii Ordonantei de Urgenta 10/2018, act normativ care reprezinta cea mai importanta schimbare adusa pietei metalelor pretioase din Romania in ultimii 18 ani, considera Colegiul…

- JURNAL ARADEAN: Cum a fost prima saptamana la Bruxelles? VLAD BOTOȘ: De fapt sunt doua saptamani, deoarece eu am inceput activitatea pe data de 17 iunie. La Bruxelles este deja o activitate intensa, iar eu sunt decis sa ma implic foarte serios, pentru ca am o datorie fața de cei pe…

- Mitingul aliantei 2020 USR PLUS va avea loc in Parcul Izvor, incepand de la ora 16.00. Potrivit organizatorilor, cei prezenti vor putea sta pe iarba sau vor putea juca badminton cu candidatii Aliantei. Evenimentul va fi deschis de un concert, urmand ca la ora 19:30 sa inceapa discursurile…

- Dupa aproape trei ani de guvernare PSD-ALDE si asalt sustinut asupra Justitiei, orice scrutin a devenit un referendum in sine, unde oamenii, prin prezenta si optiunea de vot, au posibilitatea de a arata ca vor sa traiasca intr-o tara democratica, unde sunt respecatate valorile europene si statul de…