Stiri pe aceeasi tema

- USR si PLUS pot candida impreuna la alegerile europarlamentare, dupa ce ICCJ le-a admis vineri seara contestatia la decizia BEC care interzicea participarea aliantei celor doua partide la scrutin. ICCJ a acceptat contestatia celor doua partide, decizia BEC fiind astfel anulata. Decizia pronuntata vineri…

- ICCJ a decis ca Alianța USR - PLUS poate candida la alegerile europarlamentare! Alianța USR-PLUS a anunțat ca a depus, vineri, la Inalta Curte de Casație și Justiție contestația cu privire la decizia BEC prin care a respins protocolul de constituire al alianței electorale "Alianța 2020 USR-PLUS".Contestația…

- Instanța suprema a respins, joi, ca nefondata, contestația formulata de PMP impotriva procesului verbal de constituire a Biroului Electoral Central, decizia fiind definitiva. Ultimul cuvant il va avea Curtea Constituționala.PMP acuza faptul ca deși a trecut pragul electoral la alegerile europarlamentare…

- In urma tragerii la sorti efectuate in sedinta publica de presedintele Instantei supreme, Cristina Tarcea, au fost alesi membri ai BEC: Geanina Cristina Arghir, Georgeta Carmen Negrila, Mirela Visan, Alina Macavei si Anca Madalina Alexandrescu. In perioada urmatoare, cei cinci judecatori isi…

- USR a votat, sambata, intr-o sedinta a Comitetului Politic care s-a desfasurat pe parcursul intregii zile, decizia unei liste comune la alegerile europarlamentare, iar alianta se numeste „Alianta 2020 USR-PLUS”. Lista a fost validata cu 68 de voturi „pentru” si 9 voturi „impotriva”.

- Secretarul general al PPE, Antonio Lopez a criticat, luni, la Bucuresti, intrarea lui Dacian Ciolos in cursa pentru alegerile europarlamentare si o posibila alianta cu USR-ul, in conditiile in care acesta a anuntat ca e posibil sa candideze si la alegerile prezidentiale din toamna. "Cred ca este vorba…

- Comisarul european Corina Crețu a confirmat, vineri seara, ca va candida la europarlamentare, menționand ca a primit o singura propunere, cea din partea Pro Romania, partidul inființat de fostul premier Victor Ponta.„Da. Cand ne-am intalnit ultima oara, am spus ca ma voi gandi. Aveam și ideea…

- "Revin cu anuntul facut pentru un site online aseara: Am luat decizia de a candida independent la alegerile de anul viitor pentru Parlamentul European, asta dupa multe gandiri si razgandiri. Am decis sa fac acest pas pentru ca NU sunt multumit de calitatea oamenilor care ii reprezinta pe romani in fata…