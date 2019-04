Stiri pe aceeasi tema

- Ziua, scandalul și demisia in Alianța USR - PLUS! Dupa ce marți, unul dintre candidații pentru europarlamentare, Valeriu Nicolae, și-a anunțat demisia, dupa un scandal uriaș, o alta demisie și un alt scandal cuprinde alianța care vrea sa salveze Romania.Oana Popescu, fost secretar de stat…

- Valeriu Nicolae, candidat pe lista Alianței 2020 USR-PLUS, a demisionat marți din formațiunea condusa de Dacian Cioloș. El precizeaza ca a simțit ca risca sa piarda niște prieteni tare dragi și ca devine din ce in ce mai incrancenat.”Nu a mers. Am incercat, am pus și suflet dar am infrant.…

- Alianta dintre Uniunea Salvati Romania si PLUS a depus, marti, la Biroul Electoral Central, 500.000 de semnaturi, pentru participarea la alegerile europarlamentare din 26 mai. "Astazi facem un pas in plus pentru a scapa Romania de hotie si de penali si pentru a reincepe drumul Romaniei spre Europa,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins, sambata, contestatia formulata de reprezentantii Aliantei PRM + PRU la decizia BEC privind inscrierea in alegerile europarlamentare. Liderul PRU Bogdan Diaconu afirma ca formatiunea va avea candidati proprii.

- Grea lovitura pentru tandemul Ciolos-Barna! BEC a respins inscrierea aliantei lor la europarlamentare! Biroul Electoral Central a respins inscrierea Alianței USR-PLUS pentru europarlamentare, potrivit unui comunicat al Alianței. „Pretextul BEC a fost acela ca Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins joi cererea de inscriere a Aliantei USR PLUS, se arata intr-un comunicat de presa. „Biroul Electoral Central (BEC) a decis astazi in mod abuziv respingerea cererii de inscriere in competitia electorala a Aliantei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare.…

- PLUS și USR au decis, sambata, formarea Alianței 2020 USR-PLUS, urmand ca cele doua formațiuni sa candideze in comun la alegerile europarlamentare din luna mai. De asemenea, partidele vor candidat, in alianta, si la alegerile parlamentare din 2020.Dacian Ciolos sustine ca Alianța a devenit…