Alianta USR-PLUS, cu lista si semnaturile pentru europarlamentare la BEC

- Alianta USR - PLUS a depus marti, la Biroul Electoral Central, listele cu semnaturi si lista candidatilor la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, care deschide lista aliantei pentru europarlamentare, a declarat ca ''astazi se face un…

- "Am depus contestație la Inalta Curte de Casație și Justiție impotriva deciziei de ieri a BEC", a anunțat alianța USR - Plus. Biroul Electoral Central (BEC) a decis, ieri, respingerea cererii de inscriere in competiția electorala a Alianței 2020 USR-PLUS pentru alegerile europarlamentare. …

- Grea lovitura pentru tandemul Ciolos-Barna! BEC a respins inscrierea aliantei lor la europarlamentare! Biroul Electoral Central a respins inscrierea Alianței USR-PLUS pentru europarlamentare, potrivit unui comunicat al Alianței. „Pretextul BEC a fost acela ca Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura…

- "Nu știu daca Alianța USR - PLUS a calcat pe BEC sau daca BECul pentru campania lor electorala tocmai s-a aprins. Un lucru insa știu sigur: BECul este simbolul politic al lui Erdogan. De acum, sa lasam teoriile conspirației sa ne lumineze drumul", a scris Alex Coita pe Facebook. Vezi și: …

- PLUS și USR au decis, sambata, formarea Alianței 2020 USR-PLUS, urmand ca cele doua formațiuni sa candideze in comun la alegerile europarlamentare din luna mai. De asemenea, partidele vor candidat, in alianta, si la alegerile parlamentare din 2020.Dacian Ciolos sustine ca Alianța a devenit…

- USR și PLUS au decis, sambata, formarea Alianței 2020. Partidele vor participa impreuna la alegerile europarlamentare, precum si la alegerile parlamentare de anul viitor."Vrem sa preluam guvernarea, sa construim o alternativa reala. Am inceput discutiile de ceva vreme cu USR. Dupa o discutie…

- "A fost solicitarea USR (ca el sa fie primul pe lista - n.r.), sa stiti. Eu sunt dispus sa ies de pe liste daca e nevoie, nu tin cu orice pret, dar a fost, intre altele, solicitarea USR", a declarat Ciolos la inceputul sedintei Comitetului Politic al USR, intrebat cum comenteaza faptul ca mai multi…

- ​Conventia Nationala a Partidului Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), la care vor participa aproape doua mii de delegati, are loc astazi, la Bucuresti, urmând a fi alese structurile de conducere ale formatiunii politice. Fostul premier, care în prezent este doar membru al Partidului…