Stiri pe aceeasi tema

- Partidele au reactionat, luni, la decizia definitiva a comisiei juridice din Parlamentul European de a respinge candidatura Rovanei Plumb pentru postul de comisar european pe Transporturi. Ciolos: "Presedintele Romaniei trebuie sa se implice de urgenta pentru a scoate Romania din acest impas evident"…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, care este si presedinte al Grupului Renew din Parlamentul European, sustine ca ”Guvernul PSD si-a pierdut legitimitatea pentru a mai propune un nume de viitor comisar”, dupa ce Comisia Juridica a respins candidatura Rovanei Plumb pentru functia de comisar european. In plus,…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, care este si presedinte al Grupului Renew din Parlamentul European, sustine ca ”Guvernul PSD si-a pierdut legitimitatea pentru a mai propune un nume de viitor comisar”, dupa ce Comisia Juridica a respins candidatura Rovanei Plumb pentru functia de comisar european. In…

- "Guvernul PSD și-a pierdut legitimitatea pentru a mai propune un nume de viitor comisar. In aceste condiții, președintele Romaniei trebuie sa se implice de urgența pentru a scoate Romania din acest impas evident. Are datoria sa convoace toate partidele care au obținut mandate in Parlamentul European…

- Laszlo Trocsanyi a fost ministru al Justitiei intr-o perioada in care Ungaria era acuzata de autoritatile de la Bruxelles pentru derapaje in ceea ce priveste statul de drept. Ca si in cazul Rovanei Plumb, respingerea a fost determinata tot de nereguli in ceea ce priveste declaratia de avere,…

- Presedintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat o pe Rovana Plumb in postul de comisar european din partea Romaniei. Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a anuntat ca se opune numirii Rovanei Plumb in functia de comisar european. Si liberalii au anuntat ca Romania risca…

- Delegatia USR PLUS in Parlamentul European se opune numirii Rovanei Plumb in functia de comisar european, propunere oficializata azi prin comunicatul transmis de noua presedinta aleasa a Comisiei Europene. „Rovana Plumb nu respecta criteriile de integritate considerate esentiale de Alianta USR PLUS…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca ”ne facem de ras” cu nominalizarea Rovanei Plumb si a lui Dan Nica pentru a ocupa functia de comisar european din partea Romaniei. ”Astfel de propuneri nu au sansa sa treaca de Parlamentul European”, a spus Orban, conform News.ro.Ludovic Orban…