Alianța USR-PLUS cere Autorității Electorale să asigure accesul persoanelor cu dizabilități la votul din 26 mai / Ce amenzjări sunt necesare Alinața USR PLUS anunța ca depus vineri o solicitare catre Autoritatea Electorala Permanenta prin care cere instituției sa ia masurile necesare pentru ca toate secțiile de vot sa fie dotate conform legii.



&"Din pacate, numarul de secții de votare cu acces prevazut pentru persoanele cu dizabilitați este extrem de mic iar cele mai multe dintre aceste persoane sunt descurajate de procesul de a cere urna mobila&", se spune într-un comunicat de presa.



Ce solicita Alianța USR PLUSRampe de acces sigure, permanente sau temporare;Cabine de vot special amenajate pentru persoane în…

Sursa articol: hotnews.ro

