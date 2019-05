Alianța USR PLUS câștigă alegerile europarlamentare în fieful lui Robu Alianța USR PLUS caștiga alegerile europarlamentare in județul Timiș, obținand 35 la suta din voturi, avand cu zece procente mai mult decat PNL și cu 23 la suta mai mult fața de PSD. De asemenea, USR PLUS a obținut 40 la suta din voturi și in Timișoara, fieful lui Nicolae Robu, potrivit mediafax. Potrivit datelor facute publice de Biroul Electoral Județean Timiș, in jurul orei 15.00, au fost centralizate voturile din 368 din cele 599 de secții din intreg județul. Conform acestor statistici, Alianța USR PLUS a obținut cele mai multe voturi in județul Timiș: 35,67 la suta. Pe poziția… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

