Alianta USR PLUS a fost votata in numar mare de cei cu facultate si persoane intre 18 si 30 de ani

- Sociologul Dumitru Sandu apreciaza ca votul de duminica a fost unul de protest fata de guvernarea din ultimii ani, pe de o parte, dar, pe de alta parte, a fost si un vot de legitimare a Uniunii Europene. "E un vot institutional, in primul rand, romanii au trecut de la votul pentru o viata…

- In toate sondajele si estimarile realizate de partide, pana la ora 18:00, Partidul Social Democrat (PSD) a coborat sub pragul considerat psihologic, de 30% si continua trendul descendent, iar partenerul de guvernare ALDE pare a fi decontat si mai sever costurile unei guvernari marcate de abuzurile contra…

- Presedintele Klaus Iohannis ii indeamna pe romanii care sunt nevoiti sa stea la cozi imense pentru a vota sa nu isi piarda rabdarea, precizand ca nu trebuie sa renunte la votul lor din cauza unui guvern incompetent. "Dragi romani, oriunde ati vota, in orice oras al lumii sau in orice sat din…

- Mii de bucuresteni au ramas fara apa calda in urma unei noi avarii la RADET. Este vorba despre locuitori din Militari si Drumul Taberei, care stau in apropierea centralei de termoficare de pe bulevardul Timisoara, anunta Digi24. Avaria s-a produs la o conducta care pleaca din aceasta…

- Peste 500.000 de lei sunt alocati pentru catering-ul de la Summit-ul liderilor UE, ce are loc in mai, la Sibiu, iar ofertele pentru acest serviciu pot fi depuse pana pe 1 aprilie, se arata pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, valoarea estimata a serviciilor de catering…

- Europarlamentarul Laurentiu Rebega, vicepresedinte Pro Romania si membru in Grupul Conservatorilor si Reformistilor Europeni, a fost trimis joi in judecata intr-un dosar de coruptie, potrivit portalului Inaltei Curti. Alaturi de Rebega au mai fost trimise in judecata alte 6 persoane.…

- Patru barbati din Braila au fost amendati dupa ce au injurat Politia Locala pe Facebook. Astfel, cei patru, cu varste cuprinse intre 39 si 55 de ani au primit amenzi intre 500 si 1.000 lei, arata Obiectiv de Braila. Doi dintre braileni, unul in varsta de 39 de ani, celalalt in varsta…

- Compania de ride hailing Taxify anunta ca va functiona de acum inainte sub brandul Bolt. Taxify se va numi Bolt pe viitor, compania estoniana preferand numele folosit pana acum de divizia sa de trotinete electrice, un nume care reflecta mai bine faptul ca serviciile companiei nu se rezuma…