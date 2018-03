Alianta Studentilor: "Profesorilor li s-a dublat salariul fara a fi cerut nimic in plus. Nu acoperiti banii de salarii din cresterea taxelor de scolarizare"

Stiri pe aceeasi tema

- Studentii fac apel la universitatile de stat din tara sa nu mareasca taxele de scolarizare pentru a acoperi cresterile salariale ale profesorilor, spunand ca acestora li s-au dublat salariile fara sa li se ceara nimic.

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) transmite ca anumite institutii de invatamant superior din Romania vor sa creasca taxele de scolarizare pentru a acoperi cresterile salariale, mentionand ca unele au concretizat aceste intentii. "Alianta Nationala a Organizatiilor…

- Liderul Sindicatului Energia Turceni sustine ca, incepand cu luna aprilie, angajatii Sucursalei Electrocentrale Turceni vor lua intre 100 si 150 de lei in plus la leafa. Eugen Iovan spune ca de a doua etapa a armonizarii salariale vor beneficia toti angajatii termocentralei incepand…

- Ministerul Apararii Nationale saluta raportul anual al Secretarului General al NATO, Jens Stoltenberg, facut public, recent, la sediul Aliantei. Conform documentului, cheltuielile Romaniei in ceea ce priveste bugetul apararii au crescut semnificativ in 2017, apropiindu se de pragul de 2 la suta din…

- Scandal pe banii românilor. PSD pregateste o creștere de trei ori a impozitelor locale, acuza liberalii. Schimbarea ar urma sa fie introdusa într-un nou proiect, aflat în lucru la Ministerul Dezvoltarii.

- Constantin Cretan sustine ca unii lideri sindicali au folosit, la finele anul trecut, 1 milion de lei din banii alocati de administratie pentru echilibrarile salariale si si-au facut lefuri foarte mari. Presedintele Sindicatului Lignitul Oltenia spune ca fondul de armonizare salariala…

- Fara sa fie descurajat, primarul vrea insa sa construiasca acolo un carusel montan care sa functioneze si pe perioada verii. Investitia de 7 milioane de euro, care a indatorat orasul, pentru urmatorii 20 de ani, s-a dovedit un esec. Problema: altitudinea maxima este de 683 de metri, iar temperaturile…

- Unitatile administrativ-teritoriale vor putea solicita, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 500 de milioane de lei, cu tragerea imprumutului integral autorizat in anul 2019,…

- Standard & Poor's (S&P) a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus/A-3", perspectiva asociata fiind stabila, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara.Citește și: Soferii de pe bancheta…

- Cei aproape 700 de angajați ai Carierei Tismana, aparținand Complexului Energetic Oltenia, au primit pe listele aprobate la unitate creșteri salariale. La unitatea miniera respectiva, administrația și patru dintre cele cinci sindicate au cazut de acord la acest capitol dar probleme ar fi aparut…

- Directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Banilor și Finanțarii Terorismului ar putea ridica o leafa echivalenta a cinci salarii medii pe economie. Pentru anului 2018, salariul mediu a fost prognozat la 6.100 de lei și, prin urmare, acesta ar putea ajunge la 30.500 de lei.…

- Cauzele avand ca obiect restituirea taxelor de poluare au determinat cresterea volumului de activitate in materie comerciala si de contencios administrativ si fiscal cu aproape 50%, potrivit raportului de activitate pentru anul 2017 intocmit de conducerea Curtii de Apel Ploiesti. "In materie…

- Danezii sunt pe cale sa cheltuieasca cei mai mulți bani din ultimii 12 ani, dupa mai mult de cinci ani de dobanzi negative. Țara care domina clasamentul ONU al celor mai fericite popoare de la inființarea acestuia, in 2012, este din ce mai optimista, potrivit unui barometru al increderii consumatorilor,…

- „La colegele cu studii superioare cu 1.000 de lei le-a scazut. Daca nici cu sporurile nu se rezolva, atunci cred ca e o situatie foarte grava. Lucram cu cadavre, toxice, biochimice, cu de toate", spune o asistenta medicala. Pentru zeci de medici, asistente sau farmacisti de la Spitalul Judetean…

- Salariul este calculat in funcție de economia fiecarei țari. Insa, sunt și cazuri cand politicienii au refuzat salariul de președinte, ori au luat și inca iau sume imense. Iata ce salarii au președinții și premierii din diferite țari ale lumii (sursa: omofon.ro): Donald Trump, președintele…

- Dupa numirea Sorinei Pintea la conducerea Ministerului Sanatații, Federația Sindicala Hipocrat i-a prezentat acesteia, in mod public, o lista de probleme cu care se confrunta personalul din sistem și a caror rezolvare treneaza. Iata lista! Corelația dintre salarizare și finanțare este dezechilibrata.…

- Salariul mediu net a urcat anul trecut cu 11,7%, in timp ce in administratia publica, salariile nete au urcat cu viteza dubla, cresterea fiind de peste 24%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica, citate de Hotnews.ro. Astfel, cresterea medie in toate sectoarele economiei…

- Autoritațile din Jimbolia vor reabilita, cu bani europeni, urmatoarele strazi: Calea Marașești – intre Calea Kikindei și strada Basarabia, strada Ioan Slavici – intre strada Republicii și strada Spre Vest și strada Liviu Rebreanu – intre strada Peter Jung și strada Spre Vest. „Lucrarile…

- „Jur ca nu sunt furios ca mi-a scazut salariul, dar sunt furios ca banii aceștia vor fi irosiți; peste 3 ani, peste 4 ani tot nu vor fi școli, spitale, șosele”, i-a spus angajatul jurnalistului. Aceste scaderi, care nu ii afecteaza doar pe salariații din sectorul public, au avut efecte in luna ianuarie…

- Jurnalistul Vlad Petreanu semnaleaza pe blogul sau cazul unui angajat in domeniul IT, al carui salariu a scazut, de pe o luna pe alta, cu 25%, in urma modificarilor Codului Fiscal. Daca in luna noiembrie 2017 salariul net al acestuia era de 9059 lei, in ianuarie 2018 el a incasat 6722 de lei.

- Marius Liviu Petre, primarul comunei Pestera judetul Constanta, a postat pe pagina personala de Facebook despre ldquo;efectul de sera al cresterilor salariale". Liderul PSD a criticat legea salarizarii.Redam mai jos textul complet:Efectul de sera al cresterilor salariale.... Sau cum o majorare de 25…

- Inainte de aparitia Legii salarizarii existau foarte multi bugetari cu salarii mai mari decat cel al presedintelui Romaniei, potrivit ministrului Muncii Lia Olguta Vasilescu. Aceasta spune ca, desi nu il iubeste pe Klaus Iohannis, un sistem bugetar corect este cu salariul presedintelui in varful piramidei…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, susține ca nu sunt scaderi salariale, dand vina pe cei de la sindicate. "Legea salarizarii nu ii afecteaza pe bugetarii care lucreaza part-time. In sectorul bugetar sunt angajati part-time, iar ministerele de resort vor putea sa ii angajeze la 8 ore. Pentru cei…

- Dupa ce a vandut luni de zile „cresteri salariale”, PSD se confrunta cu primul test real. Fluturasii de salarii vor arata adevarul despre „revolutia” pe care PSD a dorit neaparat sa fie si „fiscala”. In sensul ca a promis concomitent si majorari de salarii, dar si mai multi bani la buget. Si asta fara…

- Cine sunt clujenii cu salarii de peste 1.000 euro Aproape 283.000 de angajati romani au salarii de peste 1.000 de euro net pe luna, numarul acestora fiind de peste doua ori mai mare fata de acum cinci ani, conform calculelor realizate de Ziarul Financiar pe baza informatiilor de la Ministerul Muncii.…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan afirma, intr-un comunicat de presa, ca "personalul auxiliar" din invatamant cu norma partiala va trebui "sa aduca bani de acasa" in urma masurilor PSD-ALDE, acuzand coalitia de guvernare ca cel mai afectat sector de aceste masuri din domeniul salarial este educatia.

- In 2013 in jur de 132.000 de romani aveau salarii nete de peste 1.000 de euro net pe luna, adica mai putin de 3% din totalul angajatilor din economie, iar in toamna anului trecut numarul acestora a ajuns la peste 283.000 de persoane, reprezentand aproape 6% din totalul angajatilor din economie. Salariul…

- Salariile polițiștilor au crescut de la 1 februarie. Concret, Ministerul Afacerilor Interne a aprobat majorari salariale intre 5 și 10 % pentru 28.000 de polițiști. Acest act normativ asigura punerea in aplicare, la nivelul MAI, a prevederilor Legii-cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului…

- Grupul HORNBACH ȋși menține ȋn primele 9 luni ale anului 2017-2018 tendința de creștere sustenabila. In perioada 1 martie-30 noiembrie 2017, concernul HORNBACH Holding AG & Co. KGaA a inregistrat o creștere a cifrei de afaceri de 5,1%, la 3.317,6 milioane de euro (comparativ cu aceeași perioada a anului…

- Lia Olguta Vasilescu spune ca bugetul are prinsi toti acesti bani in plus, iar bugetarii nu vor avea probleme in a primi indexarile salariale. "Sunt bani de salarii si pensii si anul acesta si anul viitor. In ce priveste majorarile, am vazut comunicatul FSLI, care uita sa spuna ca din martie…

- Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor sociale de la angajator la salariat au fost aduse modificari structurale și la modul in care se datoreaza și platesc asigurarile sociale de persoanele fizice ce realizeaza venituri extra salariale. Aceasta…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia ca angajatii din educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in pofida majorarilor anuntate in acest an. Sindicalistii sustin ca sunt profesori platiti cu mult mai putini bani decat "secretarele sau soferii din primarii,…

- Suma alocata pentru fiecare elev la creste de la 330 de lei la 355 de lei. Banii vor fi folositi pentru a se acoperi cheltuielile cu pregatirea profesionala a cadrelor didactice, cheltuielile cu testarea periodica a elevilor (examenele nationale), precum si cheltuielile prevazute la articolul bugetar…

- Ministerul Muncii a facut public la finalul anului trecut o serie de clarificari referitoare la aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, agreate cu reprezentantii Curtii de Conturi, dupa ce a constatat ca legea a fost aplicata gresit la mai multe…

- DCNews a scris despre informație, pe surse, potrivit careia unele instituții publice nu ar fi crescut salariile pentru ca salariul net sa fie același ca inainte de trecerea CAS/CASS la angajat. In urma solicitarilor transmise catre mai multe instituții publice, am primit raspuns de la ASF,…

- Informațiile DCNews, pe surse, au fost ca unii angajatori de la stat nu au majorat salariile, fiind o lovitura pentru Guvernul Tudose. Daca nu este majorat brutul, salarul net scade și aceasta situație ar fi fost de natura sa creeze nemulțumiri. In acest context, pentru a verifica informațiile pe…

- Consiliul Judetean Prahova scoate la concurs mai multe posturi la Serviciul Informatica, oferta financiara fiind una atractiva pentru piata din Ploiesti, cu salarii nete de 4.500, respectiv 6.000 de lei pe luna. Reprezentantii institutiei spun ca, in ciuda majorarii de salarii din administratie, concursul…

- Romanca Simona Halep a inceput in forta anul 2018, caștigand turneul de la Shenzen. Al 16-lea titlu WTA castigat la Shenzen, a venit la pachet si cu suma de 176,276 de dolari, obtinuta de cea mai buna jucatoare de tenis din lume. Banii obtinuti de romanca la inceputul lunii ianuarie sunt echivalentul…

- Un protestatar si-a pierdut viata luni, in orasul tunisian Tebourba, in urma ciocnirilor intre fortele de ordine si manifestantii impotriva cresterii preturilor si a taxelor, informeaza Reuters. Alti cinci oameni au fost raniti si transportati la spital, a relatat agentia de presa TAP, preluata de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a vorbit intr-un interviu pentru Antena 3 despre ce se intampla cu pensiile si salarille romanilor in anul 2018. Sunt angajati care vor primi bani mai putini si pensionari care vor fi obligati sa renunte la o parte din venit daca au pensie speciala.

- 'Dintre cei peste 28.000 de politisti fac parte, spre exemplu, politistii de la actiuni speciale si politistii cu atributii pentru cercetarea la fata locului: judiciaristi, criminalisti, pirotehnisti, conductori caini', informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis vineri…

- „Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania. E una din cele mai importante reusite ale programului nostru de guvernare!”, a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea, pe Facebook. Postarea a fost insotita de un articol publicat de Ziarul Financiar,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, pe Facebook, ca majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania, afirmand ca este una din cele mai importante reusite ale programului de guvernare. „Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ…

- Anul Nou vine cu vesti bune pentru sefii de institutii oentru ca au parte de majorari salariale care au intrat deja in vigoare de la 1 ianuarie, asta dupa ce salariul minim pe economie a crescut de la 1450 de lei la 1900 de lei. Potrivit legii salarizarii unitare, sefii de institutii au salarii…

- Caz șocant în Taiwan. Curtea Suprema a obligat un dentist sa plateasca mamei sale în jur de 554.000 de lire sterline ca rambursare a banilor pe care femeia i-a cheltuit în decursul anilor pe educația și creșterea acestuia. Instanța din Taiwan s-a pronunțat în legatura…

- 2018 vine cu numerose schimbari fiscale. Cresterea salariului minim brut de la 1.450 de lei la 1.900 de lei este una dintre masuri. Tot de la inceputul anului, contributiile sociale trec din sarcina angajatorului in cea a salariatului. Numarul contributiilor sociale se reduce de la noua la trei, se…

- Pe picior de plecare de la Karabukspor, unde nu a mai fost platit de luni bune, Gabi Torje, fostul jucator al lui Dinamo, exclude categoric varianta unui eventual transfer la FCSB. "Nu banii fac totul in viata. Salariul nu e o problema. Gigi Becali are bani. Ar putea sa plateasca oricat daca vrea un…