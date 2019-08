Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 2 august, Tratatul Fortelor Nucleare cu raza medie din Europa, Tratatul INF, a intrat in istorie. La 6 luni de la notificarea reciproca, Federatia Rusa, succesoarea la tratate a Uniunii Sovietice, si Statele Unite au anuntat incetarea aplicarii tratatului.

- Liderii politici romani nu au avut nicio strategie pentru a apropia Republica Moldova de Europa și SUA, scrie, pe blogul personal, profesorul Dan Voiculescu. Acesta arata ca, in ultimii 12 ani, de...

- Liberty Steel, parte a GFG Alliance, a finalizat luni achizitia celor sapte fabrici de otel si a celor cinci centre de servicii de la ArcelorMittal, in sapte tari din Europa, o tranzactie de 740 de milioane de euro care pozitioneaza Liberty in top 10 producatori de otel la nivel global, cu exceptia…

- Alianța dintre cei doi giganți reflecta dorința Franței și a Italiei de a se impune in domeniul construcțiilor navale in fața Chinei, a Statelor Unite ale Americii și a Rusiei. Potrivit celor de la Reuters, Naval Group și Fincantieri urmaresc sa atinga in urmatorul deceniu contracte in valoare…

- La inceputul lunii aprilie, mai multi diplomati europeni si ai altor natiuni aliate au avut o reuniune cu omologii lor americani la Departamentul de Stat. Intr-o luna, presedintele Chinei, Xi Jinping, avea sa gazduiasca un summit la Beijing, pentru a sarbatori maretul sau proiect de infrastructura,…

- Primul ministru Shinzo Abe și președintele american Donald Trump vor discuta despre problema Coreei de Nord, problemele economice din S.U.A. și Japonia și despre summit-ul Grupului de 20 de luna viitoare, a declarat luni premierul japonez citat de Reuters.Abe a adaugat ca este hotarât sa prezinte…