- Alianta Renault - Nissan - Mitsubishi a pierdut titlul de cel mai mare cel mai mare producator mondial in functie de vanzari, in primul semestru din 2019, fiind depasita de rivalele Volkswagen AG si Toyota Motor, transmite Kyodo. Alianta Renault - Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi,…

- In ultimul deceniu, Renault-Nissan publica in fiecare vara datele privind sumele de bani economisite prin reducerile de costuri, impartirea productiei si alte masuri de eficientizare, date care reprezentau un barometru al soliditatii aliantei. Dar de la arestarea in Japonia a fostului lider…

- Revista franceza L'Express anuntase anterior ca cercetarile au legatura cu investigatia derulata asupra fostului sef al Renault, Carlos Ghosn. El a fost arestat in noiembrie si este cercetat in Japonia pentru incalcarea legislatiei financiare si abuz de incredere in forma agravata. Ghosn a respins…

- La Adunarea anuala a Actionarilor de la sediul Nissan din Yokohama, Saikawa si-a cerut scuze pentru scandalul legat de fostul presedinte Carlos Ghosn, care a afectat Nissan si parteneriatul cu Renault. 'Prioritatea noastra este redresarea companiei, ceea ce inseamna amanarea discutiilor privind viitorul…

- Nissan revizuieste structura Board-ului si modul in care sunt numiti directorii si stabileste remuneratia lor, pentru imbunatatirea guvernantei, dupa ce fostul presedinte Carlos Ghosn a fost acuzat de incalcarea legislatiei financiare si abuz de incredere. Conform amendamentelor menite sa imbunatateasca…

- In schimb, actiunile producatorului auto francez PSA au urcat cu 2,3%. Anterior, Fiat Chrysler negociase o alianta cu cel mai mare grup auto francez, PSA, unde Guvernul de la Paris este de asemenea actionar. La Bursa de la Paris, actiunile Renault inregistrau un declin de 7%, in timp ce la Bursa…

- Brandurile Renault si Volkswagen au raportat scaderi ale vanzarilor de 11% si, respectiv, 4,6% luna trecuta, in timp ce livrarile brandului Ford au inregistrat un avans de 18%.Din totalul automobilelor vandute pe piata germana in luna mai, 33,3% erau echipate cu motoare diesel, 59% erau…

- Fiat Chrysler (FCA) a facut o propunere "de fuziune transformativa" grupului Renault, a anuntat luni producatorul auto italo-american, intr-o tranzactie pe baza de schimb de actiuni, care va crea al treilea lider global si va ajuta la rezolvarea unora dintre slabiciunile Renault si Fiat, transmite Reuters.…