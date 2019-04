Alianță periculoasă înainte de alegeri. Mișcarea lui Cioloș care elimină România de pe listă Sursa citata precizeaza, facand anumite legaturi, ca partidele naționaliste și de extrema dreapta, care au caștigat mandate importante in propriile țari, la ultimele alegeri, ar vrea sa se uneasca și sa se organizeze intr-o putere pan-europeana. ”Suntem intr-o forma extraordinara și gata sa caștigam alegerile europarlamentare” este un mesaj recent al lui Marine Le Pen. Reprezentanta mișcarii de extrema dreapta din Franța a postat mesajul anterior citat sub o fotografie cu ”omologul” italian, Matteo Salvini, liderul extremei drepte italiene. Mai mult, BBC scrie ca alegerile europarlamentare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

