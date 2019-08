Alianta Nord-Atlantica trebuie sa inteleaga implicatiile ascensiunii Chinei, in contextul in care Beijingul isi extinde influenta pe tot globul, inclusiv in zone in care ar putea deveni o provocare pentru membrii organizatiei de securitate, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Mediafax. Actiunile tot mai indraznete ale Chinei, inclusiv in Marea Chinei de Sud, au starnit preocupari cu privire la intentiile sale, iar Statele Unite au indemnat NATO sa recunoasca si sa se adapteze la noile amenintari emergente, inclusiv China. „Nu este vorba despre mutarea NATO in Pacific,…