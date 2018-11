Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Aliantei Medicilor spune ca proiectul de lege prin care creste varsta de pensionare a medicilor, avizat pozitiv de comisiile de specialitate din Camera Deputatilor, le da doctorilor posibilitatea de a detine functii de conducere.

- Aspectele legate de beneficiul punctajului suplimentar in discutie sunt reglementate de prevederile art. 169 coroborate cu art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi…

- Fostul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat pe contul sau de Facebook despre moificarea, in Senat, a reglementarilor privind varsta de pensionare a medicilor. „€Aș dori sa salut votul unanim de astazi al colegilor din Senatul Romaniei pentru inițiativa mea legislativa privind prelungirea…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anunțat ca a fost avizat proiectul de lege care permite și beneficiarilor programului Prima casa sa poata apela la Legea darii in plata in situația in care ajung in imposibilitate de plata a ratelor la banca. ”Astazi, in Comisia Economica a Senatului am avizat favorabil…

- Deputatii rusi au adoptat miercuri o nepopulara reforma, care prevede prima crestere a varstei de pensionare postsovietica si se afla la originea unei nemultumiri puternice, in pofida relaxarii acestei masuri, anuntate la sfarsitul lui august de catre presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP.Aceasta…

- Fiul meu are 51 de ani și 25 de ani vechime in munca, dar, in prezent, este incadrat cu handicap gradul II accentuat. Va rog sa-mi spuneți daca beneficiaza de reducerea varstei de pensionare, potrivit prevederilor legale privind reducerea varstei de pensionare la persoanele cu handicap. (Mihaela Necula,…

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat, luni, noua componenta a Biroului permanent. Astfel, in functia de vicepresedinti ai Camerei au fost alesi deputatii PSD Florin Iordache, Eugen Nicolicea si Ileana Mihalcescu, iar din partea PNL a fost ales Marilen Pirtea.