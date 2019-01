Stiri pe aceeasi tema

- Formatiunea Fidesz a premierului ungar Viktor Orban nu se va alatura aliantei eurosceptice propuse de Italia in perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European, in pofida pozitiei dure pe care partidele de aceasta orientare o impartasesc in privinta imigratiei, a indicat miercuri un oficial din…

- Formatiunea Fidesz a premierului ungar Viktor Orban nu se va alatura aliantei eurosceptice propuse de Italia in perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European, in pofida pozitiei dure pe care partidele de aceasta orientare o impartasesc in privinta imigratiei, a indicat miercuri un oficial din…

- Vicepremierul italian si ministrul de Interne Matteo Salvini a declarat miercuri ca isi doreste ca Italia si Polonia sa lucreze impreuna pentru a reforma Europa, in contextul in care acesta incearca sa formeze o alianta eurosceptica inainte de alegerile europarlamentare din mai, relateaza Reuters.

- Vicepremierul de extrema dreapta al Italiei, Matteo Salvini, a declarat, miercuri, ca isi doresalviniste ca tara sa si Polonia sa isi uneasca fortele pentru a remodela Europa, Salvini incercand sa creeze o alianta eurosceptica, inaintea alegerilor europarlamentare din mai. "Polonia si Italia vor face…

- Vicepremierul italian si ministru de interne Matteo Salvini (extrema dreapta), aflat miercuri in vizita la Varsovia, si-a exprimat dorinta ca Italia si Polonia sa-si uneasca fortele pentru remodelarea Europei, el fiind in cautarea unei noi aliante eurosceptice

- Vicepremierul italian si ministru de interne Matteo Salvini (extrema dreapta), aflat miercuri in vizita la Varsovia, si-a exprimat dorinta ca Italia si Polonia sa-si uneasca fortele pentru remodelarea Europei, el fiind in cautarea unei noi aliante eurosceptice inainte de alegerile pentru Parlamentul…

- Vicepremierul si ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, se va intalni miercuri cu liderul partidului de guvernare din Polonia, Jaroslaw Kaczynski, pentru a discuta despre posibilitatea formarii unei aliante eurosceptice pentru a contesta alegerile europarlamentare din mai, conform Reuters.

- Steve Bannon, considerat de mulți unul dintre artizanii victoriei surprinzatoare a lui Donald Trump in 2016, a anunțat ca va lucra cu premierul ungar Viktor Orban in perioada de pana la alegerile care vor avea loc anul viitor in Parlamentul European, scrie Reuters. Bannon, fost presedinte al site-ului…