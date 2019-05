Alianta europeana de 6 miliarde de euro in domeniul bateriilor pentru automobile electrice

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul bancar italian UniCredit ar putea fi obligat sa plateasca o amenda pentru incalcarea legislatiei antitrust cu privire la emiterea de titluri de stat, informeaza Reuters. UniCredit a precizat ca in data de 31 ianuarie 2019 a primit din partea Comisiei Europene o comunicare de obiectii…

- Deficitul comercial al SUA s-a diminuat semnificativ in ianuarie, pe fondul cresterii achizitiilor de soia de catre China, ceea ce a dus la o redresare a exporturilor, dupa trei luni de declin consecutiv, transmit AP si Reuters. Departamentul american al Comertului a anuntat miercuri ca deficitul…

- Razboiul comercial dintre SUA si China reprezinta cel mai mare risc la adresa stabilitatii pe plan global si este necesara stabilitate fiscala pentru a raspunde socurilor economice din Europa, a afirmat luni prim-adjunctul directorului general al Fondului Monetar International, David Lipton, transmite…

- Grupul francez de utilitati Engie a anuntat joi ca se va concentra pe 20 de tari si 30 de metropole, ceea ce inseamna ca va iesi de pe 20 de piete in urmatorii trei ani, conform unui nou plan strategic pentru 2019-2021 conform caruia investitiile Engie vor viza in special energiile regenerabile, serviciile…

- Industria auto americana a cerut, luni, administratiei presedintelui Donald Trump sa nu aplice tarife importurilor de automobile si componente, in urma unui raport confidential, cu recomandari, trimis Casei Albe de Departamentul pentru Comert. Unele organizatii comerciale au criticat Departamentul…

- Statele Unite s-au mentinut si in 2018 pe prima pozitie in topul importatorilor de bunuri "made in Germany", arata datele publicate luni de Oficiul federal de Statistica din Germania (Destatis), transmite DPA. Anul trecut, SUA au achizitionat bunuri in valoare de 113,5 miliarde euro (128,4…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a inceput anul 2019 in crestere, stimulat de o relansare a pretului lactatelor precum si de majorarea preturilor la uleiuri vegetale si zahar, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza Reuters.…

- Germania risca sa inregistreze un deficit bugetar de 25 de miliarde de euro pana in 2023, daca nu restrange cheltuielile, in conditiile in care veniturile din taxe ar urma sa scada, iar salariile in sectorul public sunt in crestere, informeaza cotidianul Bild, citand un raport guvernamental.…