Stiri pe aceeasi tema

- Controversata reforma a drepturilor de autor in Uniunea Europeana, extrem de asteptata de editorii de presa si de creatori dar respinsa de gigantii internetului, a depasit miercuri seara o etapa decisiva, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: UE face apel la statele membre sa profite…

- Asociatiile care reprezinta presa si agentiile de presa fac apel la presedintele francez Emmanuel Macron si la cancelarul german Angela Merkel pentru a debloca discutiile privind reforma controversata europeana a drepturilor de autor, intr-o scrisoare deschisa publicata joi si citata de France Presse,…

- "Eu cred ca raspunde (blocarea fondurilor europene pentru tarile care nu respecta statul de drept - n.r.) acestui principiu pe care-l avem foarte clar in Comisia Europeana si in Uniunea Europeana: toleranta zero fata de frauda. Pe de alta parte, implementarea cu succes a tuturor proiectelor, dar…

- Reuniunea presedintilor Conferintei Organelor Specializate in Afaceri Comunitare si Europene (COSAC) incepe duminica la Parlamentul Romaniei, fiind primul eveniment organizat de Senat si Camera Deputatilor in cadrul dimensiunii parlamentare a Presedintiei rotative a Consiliului UE, detinute de Romania.…

- Alocutiunea premierului la preluarea presedintiei Consiliului UE Viorica Dancila: Domnule presedinte al Comisiei Europene, domnule presedinte Juncker, domnule presedinte al Consiliului, domnule Tusk, domnule presedinte al Parlamentului European, domnule Tajani, domnule presedinte al României,…

- Cotidianul francez Le Monde a publicat un editorial pe aceasta tema, în care îsi manifesta îngrijorarea fata de "derivele antieuropene de la Bucuresti" si fata de "atmosfera generala de neîncredere si atacurile asupra legii". "Guvernul de la…

- „Razboiul” presei cu Google și Facebook a ajuns și in Romania exact cand preluam președinția Consiliului Uniunii Europene. Vor plati giganții internetului pentru conținutul preluat sau problema va fi amanata? Libertatea a vorbit cu partizani ai ambelor tabere. Ambele s-au adresat Guvernului Dancila.…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu Dimitris Avramopoulos, comisar european pentru Migrație, Afaceri Interne și Cetațenie, in contextul vizitei pe care oficialul european a efectuat-o la București. Intalnirea a prilejuit un schimb de opinii util cu privire la dialogul dintre…