Stiri pe aceeasi tema

- Opiniile despre ordonanta care modifica articole din legile Justitiei sunt calate exact pe opiniile exprimate de partide. PSD si ALDE sustin ca modificarile erau imperios necesare, in vreme ce PNL si USR considera ca modificarile fac imposibila continuarea anchetelor penale. Prin urmare, spune opozitia,…

- Romania avea la sfarsitul lunii august 2018 o datorie externa, conform datelor Bancii Nationale, de 98 miliarde de euro, in crestere cu 600 de milioane de euro fata de sfarsitul anului 2017.

- Guvernul incearca sa accelereze ritmul de colectare prin acordarea de noi bonificatii pentru plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale, insa beneficiile unei astfel de solutii sunt doar pe termen scurt. Pe termen lung insa, este obligatorie implementarea unei proceduri mai eficiente de…

- Sociologul a subliniat ca nu este vorba despre un sondaj realizat de Avangarde, ci de o medie facuta din analiza mai multor sondaje prezentate. "Nu este o cercetare a institutului Avangarde. Sunt date ale mai multor institute, la care eu am facut o medie," a specificat Marius Pieleanu la Romania…

- ♦ Indicatorul privind creditele acordate companiilor de catre bancile locale nu mai are relevanta in conditiile in care sucursalele multinationalelor se finanteaza direct de la firmele-mama si banci straine. Creditele externe luate de companii de la institutii financiare straine…

- Cateva partide politice de opoziție s-au lansat, astazi, in campania electorala. In Piața Marii Adunari Naționale, Partidul ȘOR a adunat cateva mii de persoane, care s-au prins in dans și au incins hore.

- Cateva partide politice de opoziție s-au lansat, astazi, in campania electorala. In Piața Marii Adunari Naționale, Partidul Șor a adunat cateva mii de persoane, care s-au prin in dans și au incins hore.

- In ciuda faptului ca anul viitor vor avea loc doua randuri de alegeri, pentru Parlamentul European si alegeri prezidentiale, pana in acest moment nu exista decat un singur candidat sigur: Klaus Iohannis. Doar actualul presedinte a anuntat in mod ferm ca va candida pentru un nou mandat. Europarlamentarele…