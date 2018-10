Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Bahrainului, Khalid bin Ahmed Al Khalifa, a declarat sambata, in cadrul conferintei de securitate de la Manama, ca alianta de securitate care ar urma sa grupeze SUA, state din Golf, Iordania si Egipt, va incepe sa functioneze anul viitor, transmite Reuters preluata de Agerpres.…

- Prețul petrolului a scazut cu mai mult de 1% luni, dupa ce Washingtonul a anunțat ca ar putea acorda derogari la sancțiunile ce vor fi impuse Iranului, iar Arabia Saudita a declarat ca va compensa potențiala penurie in livrari, relateaza Reuters, conform Mediafax.Prețul țițeiului Brent a scazut…

- In imagine: Ayatollahul Ali Khamenei (stanga) si Comandantul Gardienilor Revolutiei, Mohamad Ali Jafari (dreapta) Gardienii Revolutiei au avertizat vineri Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite (EAU) sa respecte 'liniile rosii' stabilite de Iran, pentru a nu se confrunta cu razbunarea acestuia,…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat intr-un discurs tinut in fata Adunarii Generale a ONU ca Iranul are o facilitate nucleara secreta si a acuzat Europa ca face pe plac Teheranului, scrie Reuters conform News.ro . Netanyahu a aratat o fotografie aeriana in care Teheranul era marcat…

- Militari americani au efectuat exercitii cu insurgenti sirieni, in sudul Siriei, in ceea ce un comandant rebel a numit drept un semnal puternic adresat Rusiei si Iranului, informeaza site-ul agentiei Reuters preluat de mediafax. Colonelul Muhanad al Talaa, comandantul grupului insurgent Maghawir…

- "In calitate de cetatean, astept cu nerabdare detalii despre punerea in aplicare a proiectului insulei Salwa, un mare, istoric proiect care va schimba geografia regiunii", a scris pe Twitter Saud al-Qahtani, un colaborator apropiat al printului mostenitor Mohammad bin Salman. In aprilie, jurnalul…

- Cel putin patru membri ai fortelor de securitate si trei militanti islamisti au fost ucisi in cadrul unei operatiuni din orasul Salt din centrul Iordaniei, au declarat reprezentanti guvernamentali, relateaza Reuters.

- Administrația Trump incearca sa puna bazele unei noi alianțe politice cu statele arabe din Golf Arabiei, Egipt și Iordania pentru a contracara extinderea influenței Iranului in regiune, potrivit oficialilor americani și arabi.