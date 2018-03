Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa susține ca recentele informații din spațiul public, privind faptul ca reprezentanții Comisiei Europene s-ar fi interesat in mod punctual și explicit de situația unor dosare din justiția romaneasca, pot indica un act de imixtiune nepermisa. Europarlamentarul PSD susține…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) anunța ce reprezentanții Comisiei Euroepene (CE) critica masura referitoare la reducerea contributiei pentru Pilonul II de pensii administrate privat, fara legatura cu performanta buna a fondurilor de pensii private. Mai exact, analiza…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) atrage atenția ca, în cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a României, Comisia Europeana critica ferm reducerea contributiei virate Pilonului

- In cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a Romaniei, Comisia Europeana (CE) a criticat reducerea contributiei virate Pilonului II de pensii administrate privat, avertizand ca aceasta masura va pune probleme suplimentare sistemului de pensii, a anuntat luni Asociatia pentru Pensiile…

- Eurodeputatii au criticat vehement luni, in sesiunea plenara de la Strasbourg, promovarea fulger controversata a lui Martin Selmayr, seful de cabinet al presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in postul strategic de secretar general al executivului comunitar, relateaza AFP.Modul…

- Comisia Europeana propune infiintarea unei autoritati europene a muncii, care ar putea avea sediul in Romania, a declarat, miercuri, Angela Cristea, sefa reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti. "Comisia Europeană face trei propuneri. Prima este crearea unei agenţii europene a muncii.…

- Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca toate deciziile pe care le-a luat ca politician au avut la baza interesul national, care ar trebui sa fie aparat inclusiv in relatiile Romaniei cu alte state. "Discut cu colegi din generatiile un pic…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, ii solicita ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa demisioneze din functie, pentru ca 'nu are capacitatea de a descifra' mesajele de la Bruxelles si pentru ca ramanerea acestuia in functie 'dauneaza grav intereselor Romaniei'. 'Teodor…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri rapoartele de țara pentru membrele Uniunii Europene, inclusiv Romania. Potrivit acestuia, cele mai importante critici aduse țarii noastre sunt ca oferta de forta de munca si de competente nu tine pasul cu nevoile mereu in schimbare din sectorul economic, gradul…

- ”Discuțiile legate de modul in care vor fi repartizați banii europeni post 2020 sunt tot mai aplicate cu atat mai mult cu cat peste aproximativ doua luni Comisia Europeana va prezenta o prima varianta de buget. Cred ca prioritațile pe care ar trebui sa le susținem sunt reprezentate de cele doua importante…

- Emmanuel Macron si Angela Merkel au o ”mare responsabilitate” in relansarea Europei, pusa din nou la incercare de partide populiste si de extrema dreapta in Italia, a declarat prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, care se intalneste cu seful statului francez marti, relateaza…

- In urma Comunicarii publicate de catre Comisia Europeana 'Un nou cadru financiar multianual, modern si capabil sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa anul 2020' prin care se propun noi conditionalitati pentru accesarea fondurilor europene din urmatorul exercitiu financiar,…

- Comisia Europeana a publicat propunerea de acord privind iesirea Marii Britanii din UE. Ce se intampla cu romanii care sunt stabiliti in Marea Britanie Marea Britanie va incepe procesul de retragere din Uniunea Europeana incepand cu data de 30 martie 2019, asigurandu-se o perioada de tranzitie…

- Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit Parlamentului European, aceasta trecere…

- Italienii sunt chemati duminica la sectiile de vot pentru a-si alege noul parlament, dupa o campanie electorala marcata de violenta politica si atacuri xenofobe. Blocul conservator condus de Berlusconi s-a angajat sa expulzeze peste 600.000 de solicitanti de azil ale caror cereri au fost…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti vineri la Bruxelles in cadru informal, au respins propunerea ca presedintele Comisiei Europene sa fie in mod automat unul dintre 'capii de lista' selectionati de catre partidele politice europene pentru alegerile europarlamentare, dar…

- Politica de coeziune nu trebuie sa devina o simpla politica de asistare a regiunilor mai putin dezvoltate, aceasta insemnand ca Uniunea Europeana renunta la principiul solidaritatii, sustine deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE). "Cea mai importanta dezbatere din Parlamentul European care se…

- Directia Generala Politica Regionala din cadrul Comisiei Europene (CE) intentioneaza sa aloce peste 103 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene catre patru state membre afectate de dezastre naturale in 2017, a anuntat, pe 15 februarie, comisarul european pentru politica regionala,…

- Guvernul Olandei propune, in cadrul proiectului bugetului Uniunii Europene, diminuarea fondurilor acordate pentru programe de coeziune si agricultura, arata un document oficial obtinut de publicatia EUObserver.

- Cum vrea Comisia Europeana sa acopere golul din buget lasat de Brexit. Comisia Europeana (CE) a cerut miercuri, 14 februarie, statelor blocului comunitar sa-si sporeasca angajamentele financiare, pentru a acoperi golul lasat de Brexit in viitorul cadru bugetar multianual. Astfel, comisarul european…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- Mihai Fifor, la Bruxelles Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa miercuri si joi la reuniunea de la Bruxelles a omologilor sai din tarile membre ale NATO. Potrivit unui comunicat al MApN, în prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, in calitate de presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania – Sucursala Vest si membru al Delegatiei Romaniei la Comitetul European al Regiunilor a participat, la Bruxelles, la semnarea Aliantei pentru Coeziune, coalitie care considera ca politica de…

- Tema de cercetare a lucrarii de doctorat a Elenei Costea a fost cultura hip-hop, despre a vorbit alaturi de DJ DOX. Cei doi au discutat despre cele patru ramuri ale hip-hop-ului, adica DJ-ing, MC-ing, graffitti și breakdance, respectiv despre impactul lor social. Cei doi invitați au subliniat…

- In calitate de raportor, Nica a prezentat, la Bruxelles, in cadrul celei de-a 127-a ședințe plenare a Comitetului European al Regiunilor (CoR), raportul cu privire la evaluarea la jumatatea perioadei a pieței unice digitale. Raportul subliniaza ca orașele și regiunile…

- "Ministerul este autoritate de coordonare in Romania pentru fondurile europene, fie ca ne referim la fondurile europene structurale si de investitii 2014-2020 (fondurile ESI: Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Agricultura si…

- In perioada 31 ianuarie ndash; 01 februarie 2018, Marius Horia Tutuianu, presedintele Consiliului Judetean Constanta a participat, la Bruxelles, la cea de a 127 a sesiune plenara a Comitetului European al Regiunilor. Ca si membru titular al Comitetului European al Regiunilor din partea Uniunii Nationale…

- Comitetul European al Regiunilor (CoR) și-a adoptat poziția cu privire la evaluarea la jumatatea perioadei a pieței unice digitale. Raportorul Alin Nica (RO-PPE), primarul comunei Dudeștii Noi, subliniaza ca orașele și regiunile au o poziție-cheie pentru a valorifica potențialul de creștere al economiei…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- La sesiunea sa plenara din ianuarie (#CoRplenary), CoR ia poziție cu privire la politica de coeziune a UE, la viitorul buget al UE și la politica in domeniul transporturilor, in prezența viceprim-ministrului Bulgariei Prim-ministrul Portugaliei, Antonio Costa, și prim-vicepreședintele Comisiei Europene,…

- Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene.O conditie esentiala pentru a putea renunta treptat…

- Comisia Europeana discuta despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania" in sedinta de miercuri a executivului UE, se arata intr-un document publicat pe site-ul institutiei. Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza…

- 'Parasim Uniunea Europeana, nu Europa', a declarat Thesa May pentru Bild intr-un interviu aparut sambata. Nu va fi un al doilea referendum privind Brexit-ul, a mai afirmat May, insa a adaugat ca Marea Britanie isi mentine angajamentul fata de apararea si securitatea Europei si ca Londra nu vrea…

- Comisia Europeana a adoptat marti prima strategie la nivel european privind materialele plastice, care se inscrie in eforturile de tranzitie spre o economie mai circulara si prevede ca toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii Europene vor deveni reciclabile pana in 2030, se arata intr-un comunicat…

- Uniunea Europeana declara razboi ambalajelor din plastic, ca parte a unui plan mai amplu de curatare a mediului european, incercand sa se asigure ca orice astfel de ambalaj va fi reutilizabil sau reciclabil pana in 2030. Mobilizat de decizia Chinei, care a interzis importul de deseuri reciclabile,…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a insistat luni ca Marea Britanie sa indice mai clar ce tip de relatie doreste sa negocieze cu UE dupa Brexit, relateaza AFP. 'Spuneti-ne ce doriti! Aceasta ar fi util', a declarat numarul doi al Comisiei Europene, intrebat de jurnalisti…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a sustinut, luni, ca prioritatile Romaniei in ceea ce priveste bugetul Uniunii Europene dupa iesirea Marii Britanii sunt fondurile de coeziune si politica agricola comuna.

- Cetațenii europeni ar trebui sa aiba aceleași drepturi de rezidența in Marea Bitanie și in cei doi ani de tranziție, dupa declararea oficiala a Brexitului, au transmis celelalte 27 țari membre ale UE, scrie Reuters. Reducerea imigrației a fost principalul motiv pentru care 52% dintre britanici…

- Reducerea imigratiei a fost unul dintre principalele motive pentru care britanicii au votat cu 52% pentru si 48% impotriva la referendumul din iunie 2016 pentru iesirea din UE, ca urmare a venirii unui numar foarte mare de cetateni ai UE in tara, in special din statele mai sarace din estul Europei.Marea…

- Șeful executivului polonez urmeaza sa revina la Bruxelles in februarie pentru noi discutii pe acest subiect, informeaza agentiile PAP, EFE si DPA. 'I-am explicat (lui Juncker - n.red) ce inseamna pentru noi reformele in justitie', a spus Morawiecki in fata presei dupa discutia cu presedintele…

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor de electricitate din UE.Citeste…

- In cadrul unei conferinte privind viitorul buget al UE, pentru perioada 2021-2028, Juncker a subliniat ca sunt necesare finantari pentru politicile comune ale UE in domeniul apararii, securitatii, migratiei, schimbarilor climatice, coeziunii si agriculturii. "Marea Britanie ne va parasi ...…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins, marti, legea anticoruptie adoptata de Parlament in luna decembrie, precizand ca aceasta nu ar permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie, scrie Reuters. In 1 ianuarie, Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel, ultimul număr…