Alianța conservatoare din Germania anunță un "nou start" la alegerile europarlamentare Uniunea Creștin-Democrata (CDU) și Uniunea Creștin-Sociala din Bavaria (CSU), cei doi membri ai alianței conservatoare din Germania, renunța la neînțelegerile lor de lunga durata, în contextul alegerilor europarlamentare din luna mai, scrie Agerpres.



CDU și CSU vor semna luni o platforma comuna pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, alianța prezentându-se ca fiind un scut împotriva populiștilor, indiferent de poziția acestora pe spectrul politic.



"Cel mai important mesaj astazi este ca nu ne-am fi putut imagina un eveniment armonios cum ar fi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

