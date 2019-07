Alianţă ALDE-PSD-PRO România pentru prezidenţiale. Ce spune ministrul Finanţelor despre candidatura comună ''PSD trebuie sa aiba un candidat propriu. Asta este punctul meu de vedere, este un partid mare, este un partid care de 15 ani nu a mai dat un presedinte al Romaniei si ar trebui justificat foarte bine daca ar fi o alta propunere, nu din PSD. Dar in mod normal toti din PSD doresc ca PSD sa aiba un candidat propriu la prezidentiale'', a afirmat Teodorovici, intrebat, dupa sedinta coalitiei de guvernare, daca pentru PSD este mai bine un candidat la prezidentiale propriu sau din afara. El a spus ca sunt analize sociologice si va fi un vot intr-un congres al partidului. "Daca se decide… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

