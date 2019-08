Alianță ALDE-Pro România. Tăriceanu și-a modificat anunțul Președintele ALDE scrisese inițial ca ”am hotarat” o viitoare colaborare, ceea ce ar fi dat de ințeles parafarea unei decizii, iar ulterior a modificat, scriind ”am discutat”, ceea ce lasa de ințeles ca nu s-a luat o decizie și discuțiile continua. Vezi in captura foto de mai jos: Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat miercuri ca a hotarat, impreuna cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, incheierea unei alianțe politice și constituirea de grupuri parlamentare comune. De cealalta parte, Ponta confirma apropierea de Tariceanu și ALDE. ”Discuții fructuoase in aceasta…

- ​În coaliție de guvernare cu PSD, Calin Popescu Tariceanu anunța, pe Facebook, o alianța politica cu Pro România, condusa de Victor Ponta. ​„Discuții fructuoase în aceasta dimineata cu liderul Pro România, Victor Ponta : am hotarât o viitoare colaborare sub…

- ”Discuții fructuoase in aceasta dimineata cu liderul Pro Romania, Victor Ponta : am discutat o viitoare colaborare sub forma unei Alianțe politice! ALDE si Pro Romania vor avea grupuri parlamentare comune, si astfel vom fi a treia forța politica parlamentara , dupa PSD si PNL.In perioada…

