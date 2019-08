Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Liberalilor si Democratilor a incheiat astazi cu PRO Romania protocolul de constituire a unei aliante electorale in vederea sustinerii candidatului Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale din noiembrie. Campania electorala va fi coordonata de Norica Nicolai si Sorin Campeanu si vor fi stabilite…

- Grupuri de sprijin pentru candidatul la alegerile prezidentiale Mircea Diaconu vor fi stabilite la nivel judetean, se arata in protocolul de constituire a Aliantei electorale ALDE - Pro Romania, semnat miercuri de liderii celor doua partide. "Alianta Liberalilor si Democratilor a incheiat astazi cu…

- Norica Nicolai, presedintele Consiliului National al ALDE, si Sorin Cimpeanu, prim-vicepresedintele Pro Romania, au fost desemnati copresedinti ai Aliantei electorale. Prin protocolul incheiat de cele doua parți se precizeaza ca la nivel județean vor fi stabilite grupuri de sprijin pentru…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și liderul Pro România, Victor Ponta, au semnat, miercuri, un protocol de alianța electorala pentru alegerile prezidențiale din toamna, la care îl susțin pe Mircea Diaconu. Norica Nicolai și Sorin Cîmpeanu ar urma sa coordoneze campania…

- "Alianta electorala are doi copresedinti. Maine vom semna. Vor fi Sorin Cimpeanu si Norica Nicolai, tocmai ca aceasta alianta are un scop bine definit, sustinerea candidatului Mircea Diaconu. Mircea Diaconu are dreptate: 'Cum zic eu ca sunt independent, cand vin doi fosti premieri si se asaza langa…

- In 2014, Calin Popescu Tariceanu a plecat din PNL, dupa 24 de ani, nemulțumit de ruperea USL. La vremea aceea, era acuzat ca ”s-a predat lui Victor Ponta”. Contrar dorinței lui Crin Antonescu, Calin Popescu Tariceanu voia sa țina USL in viața, votand impotriva ruperii alianței cu PSD. Cateva luni…

- Alianta electorala Pro Romania - ALDE pentru sustinerea candidatului independent Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale are doi copresedinti, Sorin Cimpeanu si Norica Nicolai, acest fapt urmand sa fie parafat miercuri, a anuntat presedintele Pro Romania, Victor Ponta. "Alianta electorala…

- Calin Popescu Tariceanu are discutii cu Victor Ponta pentru o alianta intre ALDE si PRO Romania, care l-ar putea sustine pe actorul Mircea Diaconu in alegerile prezidentiale. Fostul europarlamentar Mircea Diaconu spune intr-un interviu la RFI ca a fost chemat la discutii cu ALDE si Pro Romania,…