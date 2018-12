Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 08.12.2018, cei patru Primari inițiatori ai proiectului “Patrulaterala Vestului”, Nicolae Robu, Gheorghe Falca, Ilie Bolojan și Emil Boc, primarii orașelor Timișoara, Arad, Oradea și Cluj-Napoca vor semna, la Timișoara, la sediul Primariei, de la ora 15.00, in prezența presei, documentul temelie…

- Alianța Vestului formata din orașele Timișoara, Arad, Oradea și Cluj-Napoca se extinde cu orașe satelit. Dupa ce autoritațile locale din Deva au anunțat ca vor sa se alipeasca la aceasta alianța, a venit și randul celor din Petroșani. Municipiul Petroșani va fi un satelit al Aradului in Alianța Vestului.…

