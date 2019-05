Stiri pe aceeasi tema

- ”Biroul Electoral Central (BEC) a decis astazi in mod abuziv respingerea cererii de inscriere in competiția electorala a Alianței 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare. Pretextul BEC a fost acela ca Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura ca președinți ai USR, respectiv PLUS in Registrul…

