Alianta 2020 USR PLUS promite fonduri suficiente pentru infrastructura rutiera O mare parte dintre romani considera ca cea mai grava problema a Romaniei la ora actuala o constituie infrastructura rutiera. O harta europeana a autostrazilor ne produce frustrare. Romania are, in total, putin peste 800 km de autostrada. Desi au trecut 30 de ani de la Revolutie, nu am reusit sa construim inca o autostrada care sa lege cele trei provincii istorice ale Romaniei. Drumurile existente sunt pline de gropi, iar unele drumuri judetene nu sunt nici macar asfaltate. Alianta 2020 USR PLUS va cere sprijin tehnic european, sub forma unui program JASPERS (ofera consultanta independenta tarilor… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Badea a comentat imaginile de la Cluj-Napoca unde Dragoș Paslaru, membru PLUS, fost ministru in Guvernul Cioloș, a dansat la miting. "Cand vin la emisiuni, sunt tot timpul constipați, par chinuiți de durere ca-s probleme in justiție, ca e corupție etc, fac ca toate visele, dar la mitingul…

- Alianta 2020 USR PLUS afirma, ironic, dupa ce Liviu Dragnea a sustinut ca Guvernul PSD a absorbit mai multe fonduri UE decat Guvernul Ciolos, ca acesta minte de-a inghetat Belina si ca, de fapt, coalitia PSD-ALDE a atras cu 22% mai putine fonduri europene de coeziune decat Guvernul Ciolos in 12 luni.

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, luni, ca prima investitie in infrastructura in parteneriat public-privat va fi autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov, iar intr-o luna va fi anuntat castigatorul si se vor demara lucrarile, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis reacționeaza la…

- Ieri, 02 aprilie, politistii maramureseni au fost prezenti pe drumurile publice de pe raza judetului, pentru prevenirea evenimentelor rutiere si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun prin incalcarea regulilor de circulatie, in special a regimului legal de…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca Guvernul va aloca fonduri de la bugetul de stat de 1,2 miliarde euro pentru construirea in parteneriat public-privat a autostrazii Targu Neamt-Iasi, perioada de proiectare si realizare a autostrazii fiind preconizata sa dureze patru ani.

- Guvernul socialist spaniol a aprobat vineri un plan al carui obiectiv este sa ii convinga sa revina acasa pe cei aproximativ un milion de muncitori spanioli care au plecat in strainatate sa isi caute un loc de munca dupa criza economica din 2008-2013, transmite AFP, informeaza AGERPRES . Printre cele…

- Dupa decizia Biroului Electoral Central, am depus contestatie la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde am obtinut o decizie favorabila definitiva. Judecatorii au aplicat atat litera cat si spiritul legii, aratandu-ne, inca o data, ca nu exista democratie fara justitie. Indiferent care ar fi fost…

- MinistrulTransporturilor, Razvan Cuc si seful CNAIR, Narcis Neaga, au verificat, joi, santierele Autostrazii Sebes-Turda, respectiv stadiul lucrarilor pe loturile 1 si 2, intre Sebes si Aiud.