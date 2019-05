Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș a declarat, intrebat despre neințelegerile intre USR și PLUS despre care s-a vehiculat in spațiul public, ca nu exista disensiuni majore și nu poate fi vorba de o rupere a Alianței USR-PLUS, avand in vedere ca este una electorala, pentru alegerile europarlamentare. „Dupa europarlamentare…

- Alianta dintre Uniunea Salvati Romania si PLUS a depus, marti, la Biroul Electoral Central, 500.000 de semnaturi, pentru participarea la alegerile europarlamentare din 26 mai. "Astazi facem un pas in plus pentru a scapa Romania de hotie si de penali si pentru a reincepe drumul Romaniei spre Europa,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis contestatia formulata de USR si PLUS impotriva deciziai BEC prin care a respins protocolul de constituire al aliantei electorale „Alianta 2020 USR-PLUS”. ”Acum aveti cu cine vota! Alianta 2020 merge la europarlamentare! Asa cum ne asteptam, judecatorii de…

- "Am depus contestație la Inalta Curte de Casație și Justiție impotriva deciziei de ieri a BEC", a anunțat alianța USR - Plus. Biroul Electoral Central (BEC) a decis, ieri, respingerea cererii de inscriere in competiția electorala a Alianței 2020 USR-PLUS pentru alegerile europarlamentare. …

- Totodata, el a aratat ca decizia va fi contestata la Inalta Curte de Casatie si Justitie. 'Am aflat cu mare surprindere ca Biroul Electoral Central a decis sa nu ne permita inregistrarea Aliantei 2020 USR-PLUS. Consideram ca este o decizie injusta a BEC in baza unei interpretari care este dusa la…

- Grea lovitura pentru tandemul Ciolos-Barna! BEC a respins inscrierea aliantei lor la europarlamentare! Biroul Electoral Central a respins inscrierea Alianței USR-PLUS pentru europarlamentare, potrivit unui comunicat al Alianței. „Pretextul BEC a fost acela ca Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura…

- "Nu știu daca Alianța USR - PLUS a calcat pe BEC sau daca BECul pentru campania lor electorala tocmai s-a aprins. Un lucru insa știu sigur: BECul este simbolul politic al lui Erdogan. De acum, sa lasam teoriile conspirației sa ne lumineze drumul", a scris Alex Coita pe Facebook. Vezi și: …

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins joi cererea de inscriere a Aliantei USR PLUS, se arata intr-un comunicat de presa. „Biroul Electoral Central (BEC) a decis astazi in mod abuziv respingerea cererii de inscriere in competitia electorala a Aliantei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare.…