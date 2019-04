Alianţa 2020 USR-PLUS anunţă primul miting pentru europarlamentare. Va avea loc pe 5 mai, la Cluj-Napoca Alianta politica dintre USR si PLUS anunta ca primul miting electoral din campania pentru alegerile europarlamentare va fi organizat la Cluj-Napoca, pe 5 mai. "Pentru ambele partide, acesta va fi primul eveniment de acest tip pe care il organizeaza. Alianta 2020 USR PLUS marcheaza prin acest miting inceputul oficial al campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, primele alegeri dupa doi ani de cand PSD+ALDE au preluat puterea, iar cetatenii si-au petrecut multe seri in strada la proteste, in spitalele murdare, sau la cozile de la ghisee", a anuntat vineri Alianta. Potrivit acestora,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

