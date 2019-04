Alianta 2020 USR PLUS anunta, intr-un mesaj postat pe retelele de socializare, ca va depune plangere la Politie pentru folosirea ilegala a identitatii formatiunii de catre persoane care raspandesc pliante cu un mesaj referitor la obligativitatea avortului.



Intr-o postare in care reclama o "alerta de manipulare", Alianta 2020 USR PLUS avertizeaza ca au fost distribuite in Cluj-Napoca pliante care arata ca "avortul trebuie sa fie obligatoriu pentru 92% dintre romani".



"Avortul trebuie sa fie mandatoriu si obligatoriu pentru familiile care nu au un venit mediu, pentru familiile…