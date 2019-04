Stiri pe aceeasi tema

- Alianței 2020 USR-PLUS au anunțat, joi, ca vor da in judecata doua filiale ale Poștei Romane, din Giurgiu și Tulcea, din cauza ca au refuzat sa distribuie pliantele electorale ale acestora.Acțiunea Alianței este motivata de faptul ca cele doua filiale ale Poștei Romane au distribuit ziarele…

- Alianța 2020 USR PLUS a anunțat ca va da in judecata doua filiale ale Poștei Romane, din Giurgiu și Tulcea. Reprezentantii aliantei spun ca cele doua filiale au refuzat sa distribuie pliantele electorale ale USR PLUS, dar au distribuit ziarele de campanie ale PSD. "Filialele Poștei Romane au distribuit…

- "Voluntarii Alianța 2020 USR PLUS din București au reparat ce au stricat penalii. Ei au cuțitari, noi avem voluntari", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook. Alianta 2020 USR PLUS a reclamat ca, in cadrul unei operatiuni coordonate, au fost distruse corturile din Bucuresti si mai multe…

- Alianța USR - PLUS acuza o „acțiune coordonata” de distrugere și vandalizare a corturilor și afișelor în București, președintele USR, Dan Barna, distribuind pe Facebook un videoclip cu un astfel de afiș sfâșiat.„Noaptea trecuta, ca hoții, în București, ne-au…

- Alianta dintre Uniunea Salvati Romania si PLUS a depus, marti, la Biroul Electoral Central, 500.000 de semnaturi, pentru participarea la alegerile europarlamentare din 26 mai. "Astazi facem un pas in plus pentru a scapa Romania de hotie si de penali si pentru a reincepe drumul Romaniei spre Europa,…

- Nicușor Dan s-a reînscris în USR, aceasta fiind soluția juridica gasita pentru a contrasemna, în mod legal, protocolul Alianței USR-PLUS. „Indiferent de ce cred eu despre aceasta alianța, atâta vreme cât ea reprezinta o opțiune electorala pentru o parte a alegatorilor,…

- Sedinta decisiva la USR, acolo unde se va discuta o posibila alianta electorala cu noua formatiune a lui Dacian Ciolos, Plus. Antena 3 anunta ca Dacian Ciolos urmeaza a ajunge la sedinta in care liderii USR discuta pe tema subiectelor importante. Tot astazi, Dacian Ciolos a avut o sedinta…

- In luna decembrie, erau inregistrati 208.181 de beneficiari ai acestui acestui tip de ajutor social, cei mai multi fiind in judetele Bacau - 12.091, Suceava - 11.580, Vaslui - 10.873 si Iasi - 10.586.De asemenea, la finalul lunii decembrie, erau suspendati de la plata 19.343 beneficiari,…