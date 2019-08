Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat vineri ca Statele Unite doresc ca Iranul „sa vina la masa negocierilor”, în contextul escaladarii tensiunilor dintre Washington și Teheran, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Iranienii continua sa spuna ca doresc sa discute…

- Un consilier al președintelui Emmanuel Macron va efectua marți și miercuri o vizita diplomatica în Iran pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Teheran și Statele Unite, a declarat un oficial francez, scrie Mediafax, citând Reuters.Iranul a amenințat luni ca va reporni centrifugele…

- Dronele au avut ca tinta aeroportul din Jizan, a precizat coalitia intr-un comunicat difuzat de agentia oficiala de presa saudita SPA. Aceasta nu a raportat nici victime, nici pagube materiale. Rebelii houthi din Yemen revendicasera mai devreme atacuri cu drone asupra aeroporturilor de la Jizan si…

- ​Progresul înregistrat în cadrul negocierilor menite sa salveze Acordul Nuclear nu este suficient pentru a convinge Iranul sa își schimbe planul de a renunța rând pe rând la respectarea prevederilor acordului, a transmis Abbas Araqchi, adjunct al ministrului iranian de…

- Agentia observa ca declaratia a fost facuta dupa ce Washingtonul a anuntat noi sanctiuni impotriva unor oficiali de la Teheran. 'Presedintele a lasat usa deschisa pentru negocieri reale pentru eliminarea completa si verificabila a programului de inarmare nucleara al Iranului, a sistemelor sale de…

- Președintele american Donald Trump a aprobat o serie de atacuri militare împotriva Iranului ca raspuns la doborârea unei drone de supraveghere de catre forțele iraniene, însa decizia a fost anulata înainte ca acestea sa fie lansate, relateaza cotidianul The New York Times…

- Coaliția condusa de Arabia Saudita în Yemen a vizat poziții militare în capitala controlata de rebelii houthi, Sanaa, inclusiv sistemele de aparare aeriana, a anunțat sâmbata televiziunea de stat din Arabia Saudita citata de Reuters.Atacurile au venit un bombardament cu rachete…

- Rebelii yemeniti, sustinuti de Iran, si-au intensificat in ultimele saptamani atacurile de acest gen contra regatului saudit care, din 2015, intervine militar in Yemen in fruntea unei coalitii de sprijin a guvernului indepartat de la putere.Luni, dronele au vizat localitatea Khamis Mushait,…