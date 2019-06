Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat sambata ca negocieri cu Statele Unite vor putea avea loc numai in “respect” reciproc si “in cadrul dreptului international”, potrivit site-ului guvernamental, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . “Suntem oameni de ratiune si negociere si ne asezam la masa…

- Iranul continua sa respecte prevederile Acordului nuclear semnat în 2015 cu marile puteri, desi stocurile de uraniu îmbogatit si de apa grea sunt în crestere, a anuntat vineri Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), citata de Associated Press conform Mediafax.Iranul…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a reiterat joi disponibilitatea de a purta negocieri cu liderii Iranului, in contextul tensiunilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Associated Press potrivit mediafax"Daca liderii iranieni vor sa discute, eu sunt disponibil", a declarat Donald…

- "Oficiali americani si iranieni ne-au dat asigurari ca nu doresc sa inceapa un razboi", a declarat Abdel-Mahdi in cadrul unei conferinte de presa, citat de agentia de stat Iraqi News.Premierul irakian, a carui tara are legaturi stranse atat cu Washingtonul, cat si cu Teheranul, a anuntat…

- Ayatollahul Ali Khamenei, care se exprima in cadrul unui discurs in fata unor responsabili ai regimului, a estimat de asemenea ca proba de forta intre Teheran si Washington este mai mult un mod de a testa hotararea fiecaruia decat o confruntare militara. 'Nici noi nici ei nu cautam razboiul, ei stiu…

- Secretarul american al Apararii, Patrick Shanahan, a prezentat Administratiei Trump un plan militar care prevede trimiterea a pana la 120.000 de soldati in Orientul Mijlociu, in cazul in care Iranul va ataca fortele americane sau va accelera munca in domeniul armelor nucleare. Informatia a…

- Administratia islamista de la Teheran a refuzat, vineri, orice dialog cu Statele Unite, iar un cleric iranian a amenintat ca un portavion american ar putea fi atacat, in contextul amplificarii tensiunilor bilaterale.In contextul tensiunilor generate de sanctiunile impuse de SUA dupa retragerea…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Unva merge în Rusia în a doua parte a acestei luni pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, informeaza Kremlinul, citat de Reuters. Anunțul vine în condițiile în care administrația Donald Trump încearca sa ajunga la un acord…